“Poco le interesa lo que opinamos los sancarleños”: Alcalde quita apoyo a Ramos por Crucitas

Sorpresa, desconcierto, decepción. Esas son las sensaciones que embargaron al alcalde de San Carlos, Juan Diego González, luego de que se enterara en Teletica.com que quien hasta ahora era su candidato para las elecciones del 1.° de febrero de 2026, Álvaro Ramos, está en contra de la minería a cielo abierto en Crucitas.

Frente a esa situación, como lo dio a conocer el miércoles el diario La Nación, el gobernante local decidió retirarle el apoyo al aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), que también es la casa política de González.

"Me sentí sorprendido en primera instancia, pero luego decepcionado porque este es un proyecto que se ha construido en conjunto con las comunidades, con las asociaciones de desarrollo, incluso con la misma fracción legislativa del Partido de Liberación Nacional en la Comisión de la Alajuela (en la Asamblea Legislativa), que votó a favor del proyecto de ley 24.717. Tiene un dictamen unánime también del Consejo Municipal de la Municipalidad de San Carlos y tiene el apoyo mío como alcalde. "A pesar de esto, Álvaro Ramos sale a anunciar una propuesta que no tiene sustento técnico, que no es ni social ni ambientalmente responsable, pero sobre todo que lo único que serviría es para prolongar el sufrimiento de los vecinos de Crucitas, para prolongar el desastre ambiental, el desastre de seguridad y humanitario que hay en la zona fronteriza de Costa Rica", afirmó el alcalde en conversación con este medio.

El gobernante local aseguró que, por el contrario, con la propuesta que impulsó en el Congreso, se puede hacer un manejo responsable de la actividad en Cutris de San Carlos, al tiempo que el ayuntamiento podría invertir alrededor de ¢3.000 millones por año en la frontera con Nicaragua, como parte de los ingresos que obtendría de un proyecto minero en la zona.

Para Ramos, una solución de ese tipo resultaría contradictoria con el liderazgo histórico que ha tenido Costa Rica en materia ambiental, por lo que en su lugar plantea hacer una explotación artesanal del oro como la de Las Juntas de Abangares, apostar por el ecoturismo o la agroindustria.

González defendió que él ha salido a ponerle la cara a la iniciativa en las comunidades, así como durante su trámite en el Parlamento, por lo que le resulta incompatible apoyar al expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en un tema que para él es “innegociable”.

"Si él hubiera tenido algún interés, si él hubiera tenido un poquito de tacto político, me hubiera llamado a mí para conversar de este tema. Es que mi posición sobre el proyecto de ley ha sido pública, yo lo he dicho en diferentes medios de comunicación, yo lo he dicho en foros, en la Comisión de la Alajuela, en la Asamblea Legislativa. Mi posición es pública y él, lejos de buscar un acercamiento conmigo, que soy de su mismo partido político, lo que sale es con una propuesta que adversa por completo lo que hemos venido trabajando. Entonces eso también me demuestra que a don Álvaro poco le interesa lo que opinamos los sancarleños sobre el tema de Crucitas y que su único objetivo es congraciarse con grupos de izquierda y con grupos ambientalistas que se oponen al proyecto", afirmó el alcalde.

Y es que la posición de Ramos sobre Crucitas también contradice el impulso que recibió el proyecto durante la segunda administración de Óscar Arias (2006-2010), quien llegó al poder con Liberación Nacional.

En su entrevista con Teletica.com, el candidato defendió que sus diferencias con las de esa gestión iban más allá, al tiempo que destacó que las discrepancias de ese tipo eran saludables y naturales en un partido grande y democrático como el que lidera.

Consultado al respecto, el gobernante local replicó:

"En esto yo no puedo hacer medias tintas, yo no puedo tener posiciones calculadoras y claro que hay derecho a disentir, pero cuando la posición de don Álvaro es absolutamente contraria a los intereses del cantón de San Carlos, yo no puedo seguirlo apoyando. Es que yo he salido a poner la cara por este proyecto de ley con la gente y ahora ¿qué voy a decir?: 'Ah sí, ahora estoy trabajando por un candidato presidencial que adversa lo que yo he venido defendiendo'. El tema de Crucitas es un tema trascendental para el cantón de San Carlos, incluso creo que es un tema país y en esto yo no puedo tener posiciones ambivalentes. Para mí, el tema de Crucitas es absolutamente innegociable. "Si él hubiera tenido interés de conversar y de tener un debate de altura sobre esto, me hubiera buscado hace mucho tiempo para que habláramos del tema de Crucitas. Bueno, él ha preferido hacerse asesorar de grupos ambientalistas que lo han guiado a tomar una decisión de que no se permita la minería a gran escala en el distrito de Cutris de San Carlos y en esto yo me voy a mantener firme en no apoyar su candidatura, por considerar que lo que él pretende es congraciarse con algunos grupos de izquierda, con algunos grupos ambientalistas y no pretende solucionar la grave crisis humanitaria, ambiental y de seguridad que hay hoy en la zona de Crucitas y comunidades aledañas".

El distanciamiento del gobernante local respecto a Ramos no implica una renuncia a la agrupación verdiblanca, ni tiene que ver con un acercamiento con el Partido Pueblo Soberano (PPSO), como lo han hecho varios homólogos suyos, según aclaró. De hecho, a esta altura, González apuntó que no tiene un candidato definido para darle su apoyo de cara a los próximos comicios.

Sobre el particular, este medio mantiene en trámite una solicitud de comentario ante el equipo de prensa de Ramos.

“Tomarle el pelo a la gente”

Para Juan Diego González, los planteamientos de Álvaro Ramos para Crucitas carecen de respaldo y van en contra de los intereses de San Carlos.

Según el alcalde, ninguna de sus propuestas ayudará a solucionar la problemática que persiste en el cantón alajuelense, que gira alrededor de la penetración del crimen organizado para la extracción irregular del oro en la zona del fallido proyecto.

"Es muy fácil hablar de ecoturismo en Crucitas cuando uno no conoce la zona. Pero cuando uno conoce la zona y se da cuenta de que ahí no hay agua potable, porque no existe un acueducto y que no se puede tomar agua de pozo porque las fuentes de agua están contaminadas producto de la actividad ilegal de oro, entonces es muy fácil hablar de ecoturismo. Y bueno, ¿y cómo le vamos a dar agua a esos turistas? ¿Se la vamos a estar llevando con cisterna todos los días? Cuando usted se da cuenta de que las rutas nacionales que conducen a esta zona están en pésimo estado y que su construcción vale más de ¢7.000 millones, entonces, ¿por qué caminos vamos a llevar a esos turistas? "Pero además, ahí no existe un ecosistema empresarial del turismo, ahí no existen restaurantes, ahí no existen supermercados, superoperadores, no existe ni siquiera una industria turística incipiente. Entonces me parece que la propuesta de él está muy alejada de la realidad, que es tomarle el pelo a la gente, pero sobre todo es prolongar el sufrimiento de las personas que ahí están", sostuvo el gobernante local.

Respecto la posibilidad de explotar el oro mediante minería artesanal, González hizo ver que el propio Colegio de Geólogos ha señalado en el Congreso que, por el tipo de yacimientos presentes en Cutris de San Carlos, esta no es una alternativa ni económica, ni social, ni ambientalmente responsable.

El alcalde hizo llamado al candidato para que conozca los criterios técnicos que se han emitido sobre el tema.