“Nadie está renunciando a su partido”, dice Dobles al defender nueva imagen para campaña

La ex primera dama, Claudia Dobles, justificó la mañana de este lunes el cambio de imagen de su campaña y defendió que, con este, no renuncia ni se desliga de su militancia con el Partido Acción Ciudadana (PAC).

Al ser cuestionada durante una conferencia, la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana dijo que los cambios responden a la propia normativa que regula ese tipo de figuras de alianza.

"Realmente, de entrada, cuando se genera una coalición, parte de lo que se expresa en una coalición es que no puedes mantener el nombre de ninguno de los miembros. Una coalición lo que presenta ante la ciudadanía es una propuesta nueva. Entonces justamente eso es lo que nosotros estamos haciendo. Aquí me parece que es importante aclarar que nadie está renunciando ni a sus partidos ni a sus propias militancias. "Estamos dándole a Costa Rica una propuesta nueva con un gesto de unión, con un gesto de que, en un momento en donde el país parece querer dividirse, nosotros queremos sumar. Queremos sumar talento, queremos sumar experiencia, queremos sumar voluntades, porque esa es la manera en la que entendemos que le podemos dar los mejores resultados a Costa Rica. Y es por eso es que todo lo que están ustedes viendo ahí realmente es una fusión de estos dos partidos, es una fusión de estas dos fuerzas políticas, para generar una propuesta nueva", explicó la arquitecta de profesión.

Precisamente, el 3 de setiembre pasado, mediante resolución DGRE-0150-DRPP-2025, el Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó la unión de Acción Ciudadana con el Partido Agenda Democrática Nacional (ADN).

En la rueda de medios, Dobles tenía como objetivo hacer la presentación oficial de la coalición y sus signos. Ese apartado le correspondió a la jefa de campaña y exviceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga.

Como bandera, Agenda Ciudadana tendrá un rectángulo con tres franjas diagonales ascendentes. La primera es amarilla, la del centro verde azulado y la tercera roja.

Básicamente, el diseño contempla incrustación de una franja verde azulada (color que usa Agenda Democrática Nacional) en la bandera de Acción Ciudadana.

"Yo difícilmente puedo desligarme; primero no quiero, y tampoco puedo, desligarme de que soy una persona que milita en el Partido de Acción Ciudadana y he formado parte del Partido de Acción Ciudadana por muchísimos años. Entonces el objetivo no es ese. Como le estaba diciendo ahora al compañero, una coalición es una nueva propuesta basada en un programa y eso es lo que nosotros estamos presentando el día de hoy aquí", insistió la aspirante.

Valga recordar que, después de gobernar por ocho años consecutivos, Acción Ciudadana desapareció del espectro político.

Primero, en las elecciones del 6 de febrero de 2022, cuando acabó décimo con 0,66% de los votos válidos emitidos por la Presidencia de la República. La debacle de esa agrupación se pronunció el 4 de febrero de 2024, cuando Acción Ciudadana no consiguió una sola alcaldía a nivel nacional.

Este partido, además, fue condenado al pago de ¢352 millones, luego de que fuera encontrado solidariamente responsable de una estafa al Estado en los comicios 7 de febrero de 2010.

¿Qué los une?

En la conferencia, Claudia Dobles expuso que la Coalición Agenda Ciudadana se presenta como una propuesta que busca ofrecer acciones concretas, principalmente en temas como seguridad, educación, salud, movilidad y agricultura.

La ex primera dama indicó que la idea es, en momentos de gran polarización, enviar señales de unión y de acercamiento con base en ese eje programático.



"Este trabajo se ha hecho de manera propositiva mediante dos partidos políticos que han entendido el momento histórico que vive Costa Rica y que han mostrado la madurez de dar un paso al frente para generar esta coalición", señaló la candidata.



Al respecto, el presidente de Acción Ciudadana, Fabián Solano, destacó que se trata de la primera coalición del siglo y uno de los pocos casos que se han registrado tras la fundación de la Segunda República. Ello, aseguró, es una evidencia del diálogo y la construcción conjunta que unió a las partes en los últimos meses.

"Nosotros estamos acudiendo al llamado de muchos sectores del país que, ante la polarización que hemos vivido en los últimos años, durante esta administración, señalaron la necesidad de que los sectores democráticos nos sentáramos a conversar y nos pusiéramos de acuerdo en la construcción de una propuesta electoral, dejando diferencias de lado y planteándonos fundamentalmente los elementos que nos unen", destacó por su lado el presidente de Agenda Democrática Nacional, Omar Jiménez.

Solano y Jiménez se mostraron satisfechos con que sus agrupaciones ya culminaron la renovación de estructuras y únicamente tiene pendiente la ratificación de candidaturas a la Asamblea Legislativa. Se espera que esos procesos ocurran hacia finales de mes.

Valga recordar que estas agrupaciones saldrán con una sola papeleta de aspirantes a diputados. Acción Ciudadana encabezará las fórmulas para San José, Alajuela, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón, mientras que Agenda Democrática Nacional liderará la lista de aspirantes a la Asamblea Legislativa de Cartago.