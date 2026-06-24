Ministro sobre explosión en Crucitas: "No tenemos claro si fue al lado de Nicaragua o del nuestro"

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, afirmó la tarde de este miércoles que todavía se desconoce dónde ocurrió la aparente explosión que obligó a evacuar a la presidenta Laura Fernández de una gira por el fallido proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Precisamente, ese es uno de los detalles que ahora es objeto de una pesquisa por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

"No tenemos claro si fue al lado de Nicaragua o al lado nuestro. Lo que sí le puedo decir es que este domingo, el Ejército de Nicaragua, al lado de ellos, detuvo a bastantes coligalleros que estaban haciendo huecos y explosiones", afirmó el jerarca.



El titular negó que lo ocurrido fuera algún tipo de "show", al tiempo que aseguró que ello "fue totalmente en vivo y real".

De igual manera, Campos defendió el "trabajo profesional" realizado por las Unidades Regulares y Especiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), así como la Unidad de Protección Presidencial (UPP).

"En mesas de trabajo vimos todos los riesgos. La orden de la señora presidenta es: vamos a Crucitas, vamos a ir con los diputados. Tomamos todas las previsiones. En el momento, cuando veníamos de regreso, que ya se había decidido tomar la ruta corta porque había compañeros que estaban afectados por el sol, se escuchó como una explosión. Reaccionaron los equipos para brindar todos los protocolos de seguridad, regresamos todos a los puntos y ellos se encargaron de indagar.

La visita de la mandataria a la zona tenía como objetivo inspeccionar, en compañía de diputados, el estado actual en el que se encuentra el sector, tras años en los que cientos de coligalleros —en su mayoría nicaragüenses— se han dedicado a explotarlo, provocando una crisis ambiental, social y económica.





Frente a esa situación, tanto la anterior como la presente administración han propuesto a la Asamblea Legislativa autorizar la minería a cielo abierto mediante concesiones otorgadas por subasta pública.

Sin embargo, el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) no cuenta con los votos suficientes para la aprobación de la iniciativa y la oposición ha insistido en la necesidad de optar por otras alternativas.