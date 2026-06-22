OIJ investiga explosión durante gira presidencial en Crucitas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una investigación por la detonación en Crucitas que obligó a evacuar de emergencia a la presidenta de la República, Laura Fernández, mientras realizaba una gira por la zona el viernes anterior.

Las diligencias fueron confirmadas este lunes al fiscal general, Carlo Díaz, por el director interino del OIJ, Michael Soto.

“El día sábado yo recibí una denuncia vía WhatsApp, una solicitud de investigación que hace el señor diputado Eder Hernández (Liberación Nacional). En la misma se solicita que se investiguen los hechos de Crucitas que sucedieron el día anterior; inmediatamente yo le reenvié esa solicitud a don Michael Soto y él me indicó que ya la misma estaba en proceso, entonces estamos en trámite de investigación actualmente”, explicó Díaz.

El fiscal precisó que la investigación, según supo, está en una etapa preliminar y que, por lo tanto, esperará que las diligencias avancen antes de brindar mayores detalles.

Díaz dijo que tanto él como el Ministerio Público tienen un panorama “bastante amplio” de lo que sucede en Crucitas y reconoció que, como dijo Fernández tras su gira, el crimen organizado está involucrado en la extracción ilegal en la zona.

“Personas que incluso se dedicaban al narcotráfico ahora actualmente están desarrollando actividades delictivas, diversificándolas, por ejemplo, con extracción del oro y eso ya nosotros lo tenemos en investigación; es una situación bastante grave y, como le digo, nosotros tenemos las propias investigaciones”, aseveró.

Sobre el hecho de que esa detonación se hiciera en medio de un despliegue tan amplio de autoridades del Ejecutivo y Legislativo en la zona, el fiscal aseguró que eso es reflejo de cómo la criminalidad ha ido perdiendo el respeto por la autoridad.

“Las organizaciones criminales incluso han atentado contra los policías; eso lo vemos, por ejemplo, en Batán. Los narcotraficantes han atentado, incluso le dieron muerte a un policía; sabemos que donde se involucran economías criminales y en donde hay mucho dinero en juego, ellos por supuesto que van a ejercer todas las acciones de presión o de violencia en contra de las autoridades y el viernes es un ejemplo más.