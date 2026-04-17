Ministro de Turismo confirma reuniones con Laura Fernández sobre eventual continuidad

El ministro de Turismo, William Rodríguez, confirmó que se ha reunido en al menos tres oportunidades con la presidenta electa Laura Fernández, para abordar temas relacionados con una eventual continuidad en el cargo a partir del 8 de mayo.

Así lo hizo ver el también presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) durante una entrevista con Teletica.com, realizada la mañana de este viernes.

El jerarca fue enfático en que esa decisión le corresponde únicamente a la futura mandataria y su equipo.

"No hablemos de lo que a uno le gustaría o no le gustaría. Hemos hecho un trabajo durante cuatro años, yo creo que es muy serio, que los resultados están ahí. Y bueno, si la señora presidenta electa considera que ese trabajo debe continuar, con mucho gusto la apoyaremos", aseguró Rodríguez.

Este medio le consultó entonces si ha tenido algún acercamiento con Fernández para abordar su continuidad en el puesto.

Lo anterior en el tanto que la próxima gobernante ha reconocido públicamente acercamientos con algunos de los miembros del gabinete de su antecesor, Rodrigo Chaves, para valorar su anuencia a seguir en el próximo gobierno.

Fernández incluso ha dicho que conoce que algunos jerarcas —como la vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive— que han reconocido su agotamiento, situaciones personales o interés en volver al sector privado.

Incluso, el propio Rodríguez tuvo una vez que ser trasladado de emergencia al Hospital Rafael Ángel Calderón, tras un quebranto que sufrió durante una sesión del Consejo de Gobierno, el 13 de marzo de 2025.

"Hemos conversado tres veces específicamente sobre posibilidades de… o más bien, cómo veo yo el desarrollo del turismo a futuro. "Y lo que usted menciona como un episodio, bueno, es como tener un resfriado, ¿verdad? Nada del otro mundo, ¿verdad? Y entonces creo que eso no es ni siquiera relevante en este aspecto.

El jerarca reconoció esos "intercambios de ideas", pero insistió en que se impondrá la voluntad de la presidenta electa.

De igual manera, el presidente ejecutivo del Instituto de Turismo negó tajantemente que tenga entre sus planes algún tipo de vínculo con la empresa Signature Aviation, luego de que dos fuentes independientes entre sí dijeran a Teletica.com que Rodríguez será el gerente país de esa compañía.

"Conozco a Signature muy bien. Es la compañía más grande a nivel mundial operadora de bases de vuelos privados, FBO en iniciales en inglés. Es una compañía espectacular, es la más grande, con alrededor de 500 a 600 bases de atención de vuelos privados. Pero yo no tengo nada que ver con el asunto, ni tengo ninguna relación con ellos, ni tengo la expectativa de relacionarme con ellos en el futuro", respondió el ministro ante el cuestionamiento.

La compañía en cuestión fue anunciada el 8 de enero pasado para la construcción y operación de una nueva terminal general y de negocios en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, cuya entrada en funcionamiento se prevé para este año.

Este espacio para los vuelos privados de lujo coincide con los esfuerzos que el país ha dado en la presente administración para atraer a turistas de mayor nivel económico. A pesar de lo anterior, el presidente ejecutivo negó haber tenido algún tipo de injerencia en la contratación de la empresa.