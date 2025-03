¿Cómo está el ministro de Turismo tras su quebranto de salud?

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) confirmó que el ministro de esa rama, William Rodríguez, “se encuentra bien y en su casa”.

La tarde de este miércoles, el jerarca fue trasladado de emergencia al Hospital Calderón Guardia, luego de sufrir una descompensación mientras participaba en el Consejo de Gobierno en Casa Presidencial.

Antes de su quebranto de salud, el titular de Turismo había participado también en la conferencia de prensa semanal del presidente Rodrigo Chaves, donde incluso respondió una consulta sobre la caída en los ingresos de turistas a Costa Rica desde setiembre del año anterior.

Ahí, Rodríguez aseguró que esto respondía a que las líneas aéreas de Europa y Estados Unidos han disminuido su cantidad de asientos hacia el país.

Esas palabras fueron recordadas hoy por el diputado liberal Eli Feinzaig, con quien Rodríguez mantiene una discusión sobre el tema del turismo, especialmente en medio del reñido pulso por la ley de vuelos baratos que el presidente Chaves vetó y que la oposición buscará resellar la próxima semana.

“¿Ahora quién es el jetón?, porque resulta que a mí me acusaron de jetón por decir que a partir de setiembre del año pasado empezó a caer la visitación turística al país y me dijeron que era un jetón, que eso no era cierto, a pesar de que yo me basé en la información del ICT.