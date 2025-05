Luis Amador quemará su último cartucho con el PPSD de cara a elecciones de 2026

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, confirmó que mantiene conversaciones para convertirse en el candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el mismo que llevó al poder al presidente Rodrigo Chaves.

Sin embargo, el camino hacia ese objetivo no está despejado, pues la diputada y presidenta de esa agrupación, Luz Mary Alpízar, también valora postular su nombre.

El ingeniero de profesión sostiene que si la congresista persiste en sus aspiraciones, la divisa debe ir a una convención interna, en la que se elija a quien encabezará la papeleta.

¿Pero qué pasará con Amador si el partido no lo elige?

"En esta elección sería muy trillado que siga yo intentando. Lo que tocaría es organizarse mejor para la próxima elección y, si los costarricenses lo tienen a bien, presentar mi nombre.

"Ha habido dos partidos más que me han contactado desde que inició el año, pero, por respeto al Partido Progreso Social Democrático, yo no he hablado con ellos. Sin embargo, aquí lo que uno busca es la oportunidad de ir a trabajar por el país. Ya veremos", aseguró el exjerarca.