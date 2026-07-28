Hacienda prepara reforma para cobrar rentas de inversiones ticas en el extranjero

El Gobierno de la República presentará un proyecto de ley para cobrar las rentas a las inversiones costarricenses en el extranjero.



La iniciativa está en construcción y está previsto que se publique a más tardar en setiembre próximo, confirmó en entrevista con Teletica.com el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal.

"Es justamente el revertir los efectos de ese resello que dieron los diputados de la anterior Asamblea Legislativa, buscando que las entidades financieras que captan recursos de costarricenses y que incorporan como un gasto deducible en renta los ingresos que se generen por inversiones de esos recursos fuera del país, sí paguen los impuestos respectivos en utilidades y renta. Esa es una de las reformas incorporadas en este paquete", señaló el jerarca.

Carvajal hizo referencia a la Ley para lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (10.381), que el Congreso aprobó el 7 de setiembre de 2023.

La iniciativa fue vetada por el entonces presidente y actual ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, pero los diputados votaron su resello el 26 de ese mismo mes.

"Va a ser muy puntual (el proyecto) porque la modificación del impuesto de renta está prevista para febrero del próximo año. Ahí es donde sí queremos tener un trabajo más arduo, enfocándonos en un esquema que podamos también consolidar la renta territorial generada por los costarricenses o por las personas que están residiendo en Costa Rica. "Pero principalmente, que la progresividad del impuesto refleje los ingresos que están teniendo las personas, porque la fragmentación que hay, de declarar renta de capital mobiliario, renta del capital inmobiliario, que esta otra declaración de renta. Todo eso lo que hace es que las personas que más reciben ingresos sean las que menos tarifa del impuesto pagan porque se quedan con un 15%, mientras que hay personas con salarios que tienen una tarifa más alta del 15%, 20%, 25% incluso, sin tener los ingresos que está teniendo esta otra persona, y eso es algo que refresca progresividad y justicia del impuesto", ahondó el viceministro.

El jerarca señaló que, una vez presentado el texto, serán los legisladores los que tengan que celebrar las audiencias necesarias y hacer las negociaciones del caso, a fin de lograr que este se apruebe.

La iniciativa está contemplada en el marco de una estrategia de combate a la evasión y el contrabando, en el marco de una situación fiscal comprometedora que atraviesa Costa Rica, por la que el jueves se presentaron tres proyectos de ley a la Asamblea Legislativa.

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