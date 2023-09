Congreso impone su voluntad y resella proyecto para salir de lista negra

“El objetivo del proyecto nunca fue darle más herramientas a Hacienda para cobrar, el único objetivo era salir de la lista negra de la Unión Europea, no buscábamos meter más impuestos, esto no fue ningún golazo. Aquí hay dos caminos, fortalecer la territorialidad o respaldar lo que dijo la Sala Constitucional y lo que dijo la Sala no es vinculante para la creación de la ley y podemos nosotros, como diputados, cambiar eso, eso es lo que estamos haciendo hoy, fortaleciendo la territorialidad”, dijo hoy la socialcristiana Daniela Rojas, proponente del proyecto.