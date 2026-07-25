Gobierno buscará que mercaderías de 'outlets' paguen impuesto selectivo de consumo

Como parte de su plan fiscal, el Gobierno de la República busca la manera en la que las mercaderías de los outlets paguen el impuesto selectivo de consumo.

Así lo adelantó en entrevista con Telenoticias el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal (vea video adjunto).

"Sí, ese es uno de los objetivos que tenemos. Realmente, ¿qué es lo que sucede? Las mercaderías que vienen hoy están ingresando sin detallar qué viene en la mercadería, qué viene en esa caja, por así decirlo. Con el mecanismo que nosotros estamos estableciendo de declaración, en donde para poder ingresar la mercadería ya tuvo el importador que haber detallado qué viene ahí, ¿cómo va a detallar él si no tiene la información? "Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es en cuál espacio podemos ingresarlo. Creemos que puede ser por medio de un impuesto selectivo, entendiendo que luego él (el importador) tendrá que hacer todo el desalmacenaje", explicó el jerarca.

Será en ese momento, además, que se determine qué productos tienen permisos y cuáles no, así como cuáles deben desecharse o deben tramitarse de forma específica, entre otros aspectos.

Carvajal añadió que "casi que en el 100% de los casos", las mercancías de los outlets están sujetas al impuesto selectivo de consumo, pero en la actualidad, cuando se hace la importación, se desconoce el contenido de las cajas adquiridas.

Al consultársele sobre cuál será la tarifa a cobrar a estas mercaderías, el viceministro señaló:

"Ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento. Por eso es que no hemos dado el detalle, porque todavía estamos en el análisis respectivo, al igual que estamos en el análisis respectivo de las exoneraciones que entrarían en esta ley de modificación del esquema de exoneraciones y la derogación de algunas derogaciones que ya cumplieron su fin. Estamos justamente en esa construcción y, por lo tanto, no tenemos esa información".

Se espera entonces que ese dato, así como si se acudirá a un proyecto de ley o a un decreto, quede definido a más tardar en setiembre próximo.

Esta posibilidad es una de las que se estudia en el marco de una estrategia de combate a la evasión y el contrabando, en el marco de una situación fiscal comprometedora que atraviesa Costa Rica, por la que el jueves se presentaron tres proyectos de ley a la Asamblea Legislativa.