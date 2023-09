Jaque al Ejecutivo: Congreso aprueba proyecto para salir de lista negra

La solución aprobada para salir de esa lista de países no cooperantes o paraísos fiscales fue gravar todas las rentas pasivas extraterritoriales (rendimientos en el extranjero sobre capital de origen costarricense) a entidades no calificadas o “empresas de papel”; es decir, contribuyentes que no posean una actividad económica formal en el país (recurso humano, infraestructura, gastos de operación etc.).