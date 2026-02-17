Gobierno tras crimen de Kurt Van Dyke: Costa Rica sigue siendo percibida como destino seguro

El ministro de Turismo, William Rodríguez, lamentó el crimen del surfista y empresario estadounidense Kurt Van Dyke, pero insistió en que asesinatos como ese no se relacionan de ninguna forma con la experiencia que viven quienes visitan el territorio nacional.

Mediante su oficina de prensa, el también presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) externó su solidaridad con la familia de la víctima, así como con los colaboradores del Hotel Puerto Viejo (propiedad de Van Dyke) y con Talamanca, donde el alojamiento está situado.

Esta constituye la primera posición del Gobierno de la República en torno al caso, que se coló en titulares de medios de fuera del país, como Fox News, Los Ángeles Times o The New York Post, dada la relevancia que el agraviado tenía en el plano deportivo en su nación de origen.

Rodríguez señaló que, desde la institución que comanda, se ha realizado una coordinación permanente con los cuerpos de seguridad para apoyar los esfuerzos que fortalezcan la atención de visitantes y de quienes trabajan en el sector turístico.

"También es importante tener claro que estos hechos, aunque generan preocupación legítima, no reflejan la experiencia general del visitante en el país. Costa Rica sigue siendo percibida internacionalmente como un destino seguro y confiable, y la gran mayoría de los turistas continúan desarrollando sus actividades con normalidad en todo el territorio", subrayó el jerarca.

La posición del ministro, sin embargo, contrasta con las alertas que recientemente han emitido a sus ciudadanos Estados Unidos y Canadá, especialmente por robos violentos y extorsiones contra extranjeros, los cuales han tenido lugar incluso en alojamientos temporales.

De igual forma, el parecer de Rodríguez difiere de las declaraciones que dio Peter Van Dyke, hermano de la víctima, al medio California Post, respecto a la inseguridad que se vive en el territorio nacional en la actualidad.

"Costa Rica no es como hace 15 años. Hay muchos asesinatos, muchos robos", indicó el allegado del empresario.

Precisamente, en el caso de Van Dyke, las investigaciones parten de un supuesto asalto, ya que tras el asesinato se descubrió que los perpetradores huyeron en uno de los carros del agraviado, así como con varias de sus pertenencias de valor.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sin embargo, tiene sobre la mesa varias hipótesis que hasta el momento no han sido detalladas públicamente. Sobre el particular, este medio mantiene en trámite una solicitud ante el departamento de comunicaciones de la Policía Judicial.

La situación relacionada con crímenes y asaltos contra extranjeros, además de las alertas norteamericanas, ha llevado a que tanto la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) como la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) insistan en la urgencia de fortalecer la seguridad.