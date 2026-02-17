Asesinato de empresario hotelero Kurt Van Dyke en Talamanca genera repercusión internacional

El asesinato del empresario hotelero Kurt Van Dyke, ocurrido este fin de semana en Talamanca de Limón, trascendió a nivel internacional y fue reseñado por diversos medios de comunicación.

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que trabaja en resolver el caso. El cuerpo de Van Dyke, de 66 años, fue encontrado debajo de su cama el sábado, con múltiples puñaladas y signos de asfixia, según la Policía Judicial.

Por ahora no existe una hipótesis definida. El OIJ indicó a Telenoticias que el caso continúa bajo análisis y que se investigan varias líneas. Una mujer de apellido Arroyo, pareja del estadounidense, aseguró que se trató de un asalto; sin embargo, las autoridades mantienen abiertas distintas posibilidades.

El crimen, que acabó con la vida del empresario y reconocido surfista apodado “King”, fue cubierto por medios internacionales como Fox News y New York Post, además de otros medios estadounidenses que replicaron la noticia divulgada en Costa Rica.

Este lunes, Peter Van Dyke, hermano de la víctima, declaró al California Post que su hermano “no tenía problemas con nadie” y “nunca hizo daño a otra persona”. También lamentó la situación de inseguridad en el país: “Costa Rica no es como hace 15 años. Hay muchos asesinatos, muchos robos”.

El caso se suma a otros hechos en los que estadounidenses han sido asesinados en Costa Rica, como el de Vatani Eshraghollah, empresario que murió tras un robo en el país. Las declaraciones del hermano de Van Dyke se asemejan a las que meses atrás dieron las hijas de Eshraghollah a Telenoticias.

Por ahora, todos estos casos continúan en investigación.