Cámara de Hoteles lamenta violencia tras asesinato de empresario en Cahuita

La Cámara de Hoteles expresó su preocupación por el impacto que la ola de asesinatos está teniendo en la imagen internacional de Costa Rica, luego del homicidio de un empresario hotelero en Cahuita, Limón, ocurrido la tarde del sábado.

La víctima fue identificada como Kurt Van Dyke, de 66 años y nacionalidad estadounidense. El norteamericano, amante del surf, era conocido con el alias de “King”.

“Nos preocupa muchísimo la situación que se ha venido presentando ya desde hace varios años en el país por estos asesinatos que ya están dando en todas las zonas del país, no solo zonas turísticas, sino en cualquier lugar, gimnasios, fuera de las escuelas, en cualquier lugar y lógicamente la imagen en el extranjero se ha visto afectada”, dijo Flora Ayub, Cámara de Hoteles.

De acuerdo con las autoridades, Van Dyke se encontraba en su propiedad junto a una mujer cuando dos hombres ingresaron de forma violenta y los retuvieron en una habitación. El empresario presentaba varias heridas con arma blanca y signos de asfixia. Los agresores sustrajeron objetos de valor, incluido un vehículo, y huyeron del lugar. La mujer resultó ilesa.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el asesinato y mantiene las pesquisas para dar con los responsables.

El hecho se suma a la creciente preocupación internacional por la criminalidad en Costa Rica. Países como Estados Unidos y Canadá han emitido advertencias a sus ciudadanos sobre los riesgos de visitar el país debido al incremento de la violencia.