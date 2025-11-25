EE. UU. advierte de robos a mano armada y extorsiones contra sus ciudadanos en Costa Rica

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica emitió, la mañana de este martes, una alerta a sus ciudadanos que visiten o residan en Costa Rica.

Esto ante una serie de "recientes" crímenes sufridos por extranjeros en el territorio nacional, que incluyen delitos contra la propiedad y financieros, según se desprende del aviso publicado.

La sede diplomática informó que grupos han atacado negocios y residencias de extranjeros con delitos que incluyen robos a mano armada, ingresos ilegales y extorsiones. Estos también se han presentado en alojamientos de Airbnb y otras propiedades de alquiler, amplía el documento.

También se advierte sobre incidentes en los que extranjeros con residencia y viajeros han sido obligados a retirar grandes sumas de efectivo de cajeros automáticos o realizar transferencias bancarias.

Frente a estas situaciones, la Embajada de Estados Unidos recomienda denunciar todos estos eventos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

A los estadounidenses que tienen alguna residencia o negocio en Costa Rica, por su parte, se les sugiere:

Mejorar la seguridad física de la propiedad mediante cámaras y luces con sensor de movimiento.

Asegurar todos los objetos de valor y minimizar el efectivo.

Disminuir la presencia en internet y no compartir información en redes sociales que permita identificar propiedades, bienes o la ubicación actual.

Establecer protocolos de seguridad claros para familiares, visitantes o empleados.

Realizar una evaluación de riesgos de la propiedad.

Considerar la posibilidad de realizar vigilancia vecinal y comunicarse regularmente con las autoridades locales.

Mientras que a los turistas estadounidenses que visiten el país, su sede diplomática recomienda:

No resistirse a ningún intento de robo.

No mostrar signos de riqueza, como el uso de joyas o relojes costosos.

Evitar viajar solo, especialmente de noche.

No dejar objetos de valor en el carro en ningún momento.

Verificar que el vehículo esté cerrado con llave, ya que ladrones suelen usar bloqueadores de señal.

Mantenerse alerta al visitar bancos o cajeros automáticos.

Establecer límites diarios de retiro para cuentas bancarias, minimizar los fondos que mantiene en cada cuenta, informe a su banco sobre sus planes de viaje con anticipación y considerar contactarlo para hablar sobre cualquier inquietud y estrategias de seguridad.

Investigar los alojamientos Airbnb, de alquiler u hotel con anticipación para asegurarse de que la propiedad cuente con fuertes medidas de seguridad y mantenga las puertas y ventanas cerradas.

Contratar un seguro de viaje que incluya cobertura por pérdida o robo de objetos de valor en el extranjero.

Quienes requieran algún tipo de asistencia, pueden solicitarla mediante este enlace, el correo [email protected] o los teléfonos (+506) 2519-2000, +1 (888) 407-4747 y +1 (202) 501-4444.

"Con toda seriedad"

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) aseguró que se toma "con toda seriedad" cualquier alerta emitida por países amigos, como Estados Unidos.

La entidad expuso en un pronunciamiento solicitado por Teletica.com que atiende "con respeto y transparencia" la emisión de ese tipo de comunicaciones por parte de gobiernos extranjeros, dirigidas a informar a sus ciudadanos en el exterior.

"Es importante señalar que Costa Rica recibe casi tres millones de visitantes al año, y la gran mayoría disfruta su estadía sin incidentes. Sin embargo, no desconocemos que existen modalidades delictivas que evolucionan y requieren ajustes constantes por parte de las autoridades competentes", subraya la posición enviada a este medio.

Si bien esta institución no dirige la seguridad del país, la misma aseguró que coadyuva para que Costa Rica cuente con condiciones que permitan que la experiencia de viaje y vida cotidiana de las comunidades sea "segura y sostenible".

En esa línea, la entidad defendió que desde 2006 apoya a la Policía Turística con equipamiento y delegaciones.