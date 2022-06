Gobierno anuncia avance de 50% en proyecto para regular plataformas de transporte

El Poder Ejecutivo anunció, este miércoles, un avance del 50% en un proyecto de ley para regular las plataformas digitales de transporte.

Sin dar detalles del cómo, el ministro de Transportes, Luis Amador, reconoció que la intención de las autoridades es “nivelar la cancha” entre los taxistas formales y los choferes de plataformas.

“Hemos venido en reuniones con los taxistas, que tienen una concesión otorgada por el Estado, y en paralelo venimos hablando con las plataformas que no tienen una concesión, no se reportan a la CCSS, no pagan impuestos y entonces hay una desigualdad.