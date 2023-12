Frente Amplio exige a CTP desarrollar una nueva aplicación de transporte público

“Porque ese fue un proyecto experimental que no tuvo seguimiento, se invirtió mucho esfuerzo y mucha plata en algo a lo que nadie le dio seguimiento. El proyecto nuestro obliga al CTP a retomar ese deber, pero con esa comisión técnica que le dé seguimiento y así no quede perdida en tiempo y espacio como Batsë, que obviamente los errores y los fallos nadie se los corrigió”, dijo Guillén.

“Las conversaciones que mantuve con gremios fue en el marco del proyecto para renovar sus permisos por problemas de notificación, ese proyecto ya incluía esta obligación para el CTP de desarrollar la plataforma, pero se sacó al final, entonces lo que estamos haciendo es volver a retomar esa obligación, porque a como quedó la ley no la tiene, y para competir con las otras plataformas los taxistas tienen que tener esa aplicación y el CTP proveerla e invertir”.

La iniciativa no me nace de una ocurrencia, vi el debate y sé que hay miembros de taxistas interesados en que el CTP ejerza ese deber y otros que creen que no, yo respeto ambas posturas, pero vamos a someterlo a discusión”, añadió.