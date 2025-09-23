“Esto no es simplemente un puesto”, dice Wálter Muñoz sobre llegada de Luis Amador al PIN

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, alcanzó un acuerdo para convertirse en el candidato del Partido Integración Nacional (PIN) en las elecciones del 1.° de febrero de 2026.

Dicho pacto, que va más allá de la política, será suscrito por las partes el próximo domingo, al cabo de la Asamblea Nacional en la que esta agrupación ratificará a sus aspirantes.

¿Pero cómo se gestó esta alianza? En entrevista con Teletica.com, el presidente y exdiputado de Integración Nacional, Wálter Muñoz, explicó que tienen en común con Amador su inquietud por la realidad nacional y que ve en este último la posibilidad de impulsar una propuesta para intentar cambiar el rumbo que lleva Costa Rica.

"Hemos compartido con Luis Amador y con otras personas la preocupación del estado en que se encuentra el país. Por un lado, el tema social, el deterioro de la calidad de vida, el tema económico y, sobre todo, la amenaza que tiene la democracia costarricense, porque el actual gobierno ha llevado prácticamente a una campaña permanente de confrontación. "Nosotros somos una agrupación de respuesta nacional a los problemas. Como tal, estamos conformando un equipo de trabajo tanto de candidatos de la Asamblea Legislativa como una fórmula presidencial que pueda ganar las próximas elecciones y comenzar la reconstrucción nacional y, sobre todo, el rescate del país", mencionó el excongresista.

Muñoz se dijo seguro de que con el exjerarca y otras personas que se sumarán a su agrupación, se convertirán en “la mejor alternativa” de cara a los siguientes comicios.

En esa línea, y tal cual lo hizo Amador este mismo martes, el exlegislador cree que su candidatura es una figura “claramente posicionada en contra del Gobierno”, pese a que fue parte del mismo hasta el 12 de marzo de 2024.

Muñoz confía que el exministro planteará las ideas y proyectos de Integración Nacional, en apego al acuerdo a firmar el domingo próximo, el cual, adelantó, “va más allá de lo político”.

Los ejes sobre los que girará el pacto incluyen, por ejemplo, la defensa del estado social de derecho y de la seguridad social, así como compromisos en materia de seguridad ciudadana y alimentaria, reactivación económica con generación de empleo y democracia participativa.

Puertas abiertas

Wálter Muñoz apuntó que, desde su perspectiva, Integración Nacional es un proyecto político que se ha encargado de acercar a personas, sectores y grupos. A ellos aspira a incorporar a Luis Amador y quienes lo acompañan o quieran sumársele de cara a las elecciones.

Pese a que evitó adelantar nombres, en el tanto que todavía debe celebrarse la Asamblea Nacional, el exdiputado indicó que estos provienen del sector productivo, de la agricultura, de los artesanos y de los usuarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

"Todos los sectores serán bienvenidos para que hagamos una alianza alrededor del candidato", afirmó Muñoz.

Precisamente, al anunciar sus aspiraciones, el exministro invitó “a todos aquellos que no quieren la continuidad del proyecto chavista” a unirse a su propuesta.

También aseguró que las puertas de su proyecto están abiertas, “contrario a otras candidaturas”, en un claro mensaje a los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Progreso Social Democrático (PPSD), con los que Amador tuvo importantes acercamientos de cara a los comicios venideros.

Muñoz fue enfático en que la Asamblea Nacional es un órgano democrático y, por ende, este será el que complete sus fórmulas con personas con “capacidad y trayectoria”.

Consultado directamente sobre si el exdiputado y líder del Movimiento Rescate Nacional, Célimo Guido, continuaba en la divisa, el presidente de Integración Nacional lo negó y añadió que quien encabeza al partido en Alajuela es la exdirectora del Diario Extra, Iary Gómez.

Anteriormente, el excongresista también había dicho a este medio que buscará volver a la Asamblea Legistiva el otro año.