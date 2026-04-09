Diputados salientes se irán dos días antes de terminar su periodo

Los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa acordaron, este jueves, adelantar del 30 al 28 de abril la última sesión que tendrán los diputados salientes.

Así, la integración 2022-2026 del Congreso se irá dos días antes de culminar su periodo.

Esto ocurre como parte de un acuerdo del presidente del Parlamento, Rodrigo Arias, con la administración, que requiere al menos dos días para preparar la llegada de los nuevos legisladores, quienes entrarán en labores el 1.° de mayo.

Vale resaltar que, ese mismo día, los congresistas salientes empezarán a entregar sus oficinas.

Para compensar ese cambio de fechas, está previsto que los congresistas hagan un "último esfuerzo" con sesiones dobles, de manera que el Plenario funcionará por las mañanas y las tardes en la penúltima semana (20-24 de este mes).

Entretanto, los voceros de las bancadas también pactaron votar el 15 de abril los nombramientos de nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional y tres más de la Sala de Casación Penal.

Se acordó a su vez someter a votación este mismo jueves una moción para autorizar el cambio de la sede de la sesión del Plenario del 8 de mayo al Estadio Nacional, en San José, donde se llevará a cabo la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández.