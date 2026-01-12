Diputado Alexánder Barrantes se incapacita un día antes de iniciar juicio en su contra

El diputado Alexánder Barrantes informó, la mañana de este lunes, que fue incapacitado para toda la semana.

La comunicación llega tan solo un día antes del inicio de un juicio contra el legislador del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), por presunto cohecho impropio en la modalidad de penalidad del corruptor.

"El despacho del diputado Alexánder Barrantes informa a la ciudadanía que, por solicitud médica debidamente acreditada, se encuentra incapacitado del 12 al 16 de enero, por lo que no podrá asistir a la citación judicial. Sin embargo, reitera su compromiso de presentarse ante la autoridad judicial en cuanto sus condiciones de salud se lo permitan. "Desde el momento en que la Sala Tercera solicitó el levantamiento de su inmunidad, el legislador renunció al trámite parlamentario para agilizar el proceso y someterse a la jurisdicción penal, con el fin de aclarar los hechos en el menor tiempo posible", subraya el documento.

La situación del congresista —de ser admitida por los magistrados— ocasionaría la tercera suspensión del debate hasta ahora.

Anteriormente, la licencia de maternidad de la parlamentaria Sofía Guillén, quien figura como testigo clave en el caso, también provocó la reprogramación del contradictorio.

El otro cambio de fecha se dio por razones de agenda de la propia Sala de Casación Penal.

Los hechos que se le achacan a Barrantes tuvieron lugar el 9 de noviembre de 2022, cuando, en apariencia, este pidió a Guillén, del Partido Frente Amplio (PFA), un espacio para conversar sobre un proyecto que se discutía para autorizar al Gobierno de la República la emisión de eurobonos.

El Ministerio Público sostiene que el diputado le expresó a su par opositora su interés para obtener los votos favorables de su fracción y a cambio le ofreció —en apariencia— puestos en el Poder Ejecutivo o en embajadas, los cuales, indicó, estaban pendientes de nombramiento.

Según determinó la Fiscalía General durante la investigación, la supuesta ventaja indebida fue ofrecida para uso de la congresista o de personas cercanas a su bancada.

No obstante, ese mismo día, la diputada hizo público lo sucedido.

Por este caso, el legislador renunció al fuero de improcedibilidad penal del que goza como miembro de un Supremo Poder, lo que facilitó que fuera indagado el 16 de julio de 2025.

Ese mismo día, luego de cumplir con el trámite en la sede del Poder Judicial en San José, Barrantes concedió una entrevista a este medio, en la que reconoció algunos de los elementos que declaró Guillén, al tiempo que rechazó tajantemente haber ofrecido puestos.

"Sofía dice una parte verdad y otra parte mentira. Eso es todo lo que le puedo decir", aseveró el congresista.

En esa ocasión, el parlamentario de la agrupación en el poder alegó ser víctima de una supuesta campaña “ataque, intimidación y persecución” de parte del fiscal general, Carlo Díaz, que —según él— se extiende a compañeros suyos y al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Pese a lo anterior, el diputado se dijo con la conciencia tranquila para afrontar el juicio respectivo.