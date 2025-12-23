Diputado oficialista enfrentará en enero juicio por presunto ofrecimiento de embajadas

La Sala de Casación Penal abrirá un juicio oral y público contra el diputado Alexánder Barrantes, el 13 de enero próximo.

Inicialmente, el debate se programó para extenderse por tres días, confirmó la Corte Suprema de Justicia ante una consulta de Teletica.com.

De mantenerse el señalamiento y arrancar el debate, esta será la primera vez en la historia que se celebre un contradictorio contra un miembro de los Supremos Poderes.



Valga recordar que el único antecedente que se tiene es el debate del exlegislador Jorge Angulo; sin embargo, este fue suspendido el 9 de enero de 2014 por problemas de salud que presentaba el entonces acusado.



Al parlamentario del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) se le acusa de un presunto cohecho impropio en la modalidad de penalidad del corruptor, bajo el expediente 22-000079-0033-PE.

Los hechos que se le achacan a Barrantes tuvieron lugar el 9 de noviembre de 2022, cuando, en apariencia, este pidió a la diputada Sofía Guillén, del Partido Frente Amplio (PFA), un espacio para conversar sobre un proyecto que se discutía para autorizar al Gobierno de la República la emisión de eurobonos.

El Ministerio Público sostiene que el parlamentario le expresó a su par opositora su interés para obtener los votos favorables de su fracción y a cambio le ofreció —en apariencia— puestos en el Poder Ejecutivo o en embajadas, los cuales, indicó, estaban pendientes de nombramiento.

Según determinó la Fiscalía durante la investigación, la aparente ventaja indebida fue ofrecida para uso de Guillén o de personas cercanas a su bancada.

No obstante, ese mismo día, la diputada hizo público lo sucedido.

Por este caso, el legislador renunció al fuero de improcedibilidad penal del que goza como miembro de un Supremo Poder, lo que facilitó que fuera indagado el 16 de julio anterior.

Ese mismo día, luego de cumplir con el trámite en la sede del Poder Judicial en San José, Barrantes concedió una entrevista a este medio, en la que reconoció algunos de los elementos que declaró Guillén, al tiempo que rechazó tajantemente haber ofrecido puestos.

"Sofía dice una parte verdad y otra parte mentira. Eso es todo lo que le puedo decir", aseveró el congresista.

En esa ocasión, el parlamentario de la agrupación en el poder alegó ser víctima de una supuesta campaña “ataque, intimidación y persecución” de parte del fiscal general, Carlo Díaz, que —según él— se extiende a compañeros suyos y al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Pese a lo anterior, el diputado se dijo con la conciencia tranquila para afrontar el juicio respectivo.