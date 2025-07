"No se puede probar lo que no existe", dice diputado oficialista tras indagatoria

El diputado Alexánder Barrantes se manifestó "tranquilo" luego de la indagatoria a la que fue citado la mañana de este miércoles, en el marco de una acusación que enfrenta por supuestamente haber ofrecido puestos a cambio de votos para una iniciativa tramitada en la Asamblea Legislativa.

Consultado por Teletica.com, el legislador aseguró que se presentó a la Corte Suprema de Justicia, en San José, acompañado de una defensora pública.

Ahí fue recibido por la magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Vargas, a quien le correspondió detallarle a Barrantes los hechos que se le atribuyen, la evidencia que se tiene en su contra y la posibilidad que tenía de buscar una salida alterna.

Específicamente, al diputado se le achaca aparentemente haber ofrecido cargos en el Gobierno y en embajadas a la entonces jefa de fracción del Partido Frente Amplio (PFA), Sofía Guillén, a cambio de votos para un proyecto que se discutía para autorizar la emisión de eurobonos, el 9 de noviembre de 2022.

"Sofía dice una parte verdad y otra parte mentira. Eso es todo lo que le puedo decir. Porque, de que conversamos, conversamos. Que hablamos de eurobonos y eso, hablamos. Y el tema es lo que hablamos y lo que ella dice que se habló, que no se habló. Eso es todo. Entonces tendrá que demostrar. Me imagino que tiene las pruebas, que no sé de dónde las va a coger, porque no puede probar lo que no existe", aseveró Barrantes.