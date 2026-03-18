"De creerse jaguar a perro faldero": Frente Amplio critica ruptura de relaciones con Cuba

El Partido Frente Amplio (PFA) cuestionó, la tarde de este miércoles, la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, anunciada horas antes por el Gobierno de la República.

Sin mencionar directamente al presidente Rodrigo Chaves, o a su homólogo estadounidense Donald Trump, la jefa de fracción de esa agrupación, Rocío Alfaro, criticó lo que describió como una suerte de subordinación que, desde su perspectiva, medió en el cierre de la embajada de Costa Rica en la isla y el pedido de retiro parcial del personal de ese país en el territorio nacional.

"Hoy terminó de pasar un señor de creerse jaguar a perro faldero. De presidente al ridículo internacional. Ya había pasado con una actitud bobalicona y rastrera de ofrecer nuestra soberanía en una alianza militar, que no teniendo nosotros ejército significa que ha ofrecido la ocupación de nuestro territorio por fuerzas extranjeras. Algo digno a una medalla al deshonor, una medalla a la traición, que podría llamarse, no sé, la medalla William Walker. "Hoy el rey de los pedófilos y los racistas le ha ordenado a este Gobierno que rompa relaciones diplomáticas con Cuba, porque ha aumentado el irrespeto a los derechos humanos en Cuba. Hay que tener muy claro algo: el principal violador de los derechos humanos de Cuba es Estados Unidos", señaló la congresista en el espacio de control político de la Asamblea Legislativa.

Alfaro recordó que, reiteradamente, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha condenado el embargo del gigante norteamericano a Cuba, sin que ello haya tenido algún tipo de repercusión.

"Cuba recibe de Estados Unidos el bloqueo criminal más grande y largo de la historia para poder venderle al mundo la idea de que en Cuba hay un modelo fracasado, después de impedirle el desarrollo soberano al que tiene derecho cualquier pueblo. "Así es como ahora han profundizado medidas para tratar de provocar un genocidio al que este Gobierno se suma alegremente. Lo que les molesta de Cuba es la dignidad de su pueblo. Nosotros, por el contrario, tenemos un perrito faldero en Zapote", apuntó la parlamentaria.

Precisamente, Chaves arremetió contra el modelo comunista instalado en la isla y llamó a reconocer su fracaso. El mandatario también abogó por "limpiar el hemisferio" de gobernantes que comulgan con esa ideología.

La ruptura de relaciones diplomáticas ocurre en momentos en los que Estados Unidos —del que la actual administración es un aliado cercano— ejerce presión sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel para que se permitan reformas de libre mercado.