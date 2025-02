Contraloría: 11 proyectos del Proeri están ubicados en áreas protegidas o privadas

11 proyectos de los 502 que completan el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) están ubicados en áreas protegidas o propiedades privadas.

Ese es parte de los hallazgos a los que llegó la Contraloría General de la República en el primer informe de auditoría sobre el avance del programa que el actual Gobierno impulsa para atender la infraestructura afectada por emergencias o en peligro inminente.

Entre lo señalado hoy por la contralora Marta Acosta a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, destaca también que 356 proyectos reportan avance físico, pese a estar en fase de preinversión, diseño, licitación o contratación.

El Proeri, financiado con $700 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), abarca obras en 66 cantones e incluye temas como puentes, carreteras, escuelas y sistemas de agua potable.

Acosta señaló a los diputados que, dentro de lo encontrado, está que los proyectos calificados como de riesgo inminente no cuentan con una verificación técnica de parte de la Comisión Nacional de Emergencias que los certifique como tales, pese a que la ley define a la CNE como el ente encargado para esto.





“Por ejemplo, según Lanamme, hay 44 proyectos de peligro inminente a cargo de Conavi que, según su criterio, no son prioritarios. Se consultó a la CNE sobre esa valoración, pero no aportó evidencia que acreditara esa condición, por lo cual no deberían formar parte del programa”, dijo la contralora.