Claudia Dobles pide a candidatos unirse para pedir salida de Mario Zamora en Seguridad

La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, pidió a sus adversarios en la contienda electoral unirse para pedir la renuncia del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, así como del viceministro Manuel Jiménez.

En un oficio, la ex primera dama expuso a sus contrincantes que, desde su punto de vista, ambos jerarcas deben dejar sus cargos por su desempeño.

Para ello les propone “sumar nuestras voluntades para exigir de manera conjunta” las dimisiones.

En el caso de Zamora, “por su reiterada ineficiencia y la ausencia de estrategias efectivas para contener la ola de criminalidad, y por la negativa a rendir cuentas que ha mostrado ante la Asamblea Legislativa”. Mientras que en el de Jiménez, “ante los supuestos vínculos con el narcotráfico y el impacto que tales denuncias representan sobre la confianza institucional”.

Los oficios se circularon la mañana de este miércoles, en el marco de una conferencia de prensa convocada por la aspirante para dar a conocer la agenda de seguridad que impulsará en caso de llegar a la Presidencia de la República.

Entre esas medidas, se mencionan, la reubicación de la Academia de Guardacostas en Quepos, del punto de control y los grupos operativos de Guardacostas en Bahía Drake de Osa, así como la reinstalación de la operación de la Policía de Control de Drogas (PCD) en todos los puertos del país, entre otras.

