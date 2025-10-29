Así será la papeleta presidencial de 2026

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizó este miércoles el sorteo de las posiciones que ocuparán cada uno de los partidos que participarán en las elecciones de febrero próximo.

En el acto estuvieron presentes representantes de las 25 divisas inscritas: 20 nacionales y cinco provinciales.

El orden del sorteo se realizó en el orden del momento de inscripción de cada partido.

Así, Álvaro Ramos, candidato de Liberación Nacional, fue el primero en subir al estrado. Él y su agrupación obtuvieron la posición 20 y se ubicarán de primeros en la fila inferior de la papeleta presidencial.

Justicia Social Costarricense, del candidato Walter Hernández, será el primero en la papeleta; mientras que Juan Carlos Hidalgo, el último.

Así fue el orden del sorteo y la posición obtenida: