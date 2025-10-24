Álvaro Ramos: El 25% que encuesta del CIEP da a Laura Fernández probablemente es su techo

A pesar de que los resultados de la más recientemente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) lo colocan muy lejos de donde es más común ver al Partido Liberación Nacional (PLN) en el inicio de la campaña electoral, Álvaro Ramos no se desmoraliza.

Primero, porque entiende que todavía es muy pronto como para saltar a conclusiones, y segundo, porque cree que tiene opciones para crecer, mientras que quien encabeza las mediciones, la oficialista Laura Fernández, se estancó.

"Hay tantos indecisos que uno no puede descartar que podamos ganar en primera ronda, porque de una u otra forma, el oficialismo lleva cuatro años en campaña. Entonces ese 25% que aparece en el Centro de Investigación y Estudios Políticos probablemente es el techo de ellos (el Partido Pueblo Soberano - PPSO). Los que todavía están indecisos a estas alturas, ya cuesta mucho que opten por opciones que no los han convencido durante todos estos años. "Nosotros somos una opción emergente, nueva, fresca. Estoy seguro de que podemos captar muchos de esos indecisos, si seguimos con nuestra vocación de que los estamos escuchando y queremos resolver sus problemas", explicó el aspirante en una entrevista con Teletica.com.

En esa línea, el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se expresó satisfecho con los resultados del estudio, que lo colocan segundo con 7% de la intención de voto, a 18% puntos porcentuales de la exministra de la Presidencia.

Valga resaltar que la cantidad de indecisos es más del doble de la cosecha de Fernández y se sitúa en el 55%. De ahí que, como lo arrojó una recopilación de opiniones de los candidatos hecha por este medio, las esperanzas se depositan en poder convencer a esa masa de electores que todavía meditan a quién apoyarán.

"Sabemos que las encuestas ya no son el instrumento de medición que solían ser. En parte, por una población cautelosa, apática, que está todavía midiendo el ambiente. Y yo lo entiendo, la campaña apenas está empezando. Pero nosotros hemos hecho un trabajo muy metódico de decir: somos un movimiento nacional renovado, que tiene voces que vienen de lugares diferentes, que tiene caras diferentes, que tiene propuestas y una visión país diferente, pero, muy concretamente, que quiere resolver problemas, pero de la manera más democrática posible. "Esa es nuestra oferta y estamos convencidos de que en el electorado ya tenemos ese núcleo inicial que nos tienen en segundo lugar, y a partir de ahí, y prácticamente todas las encuestas, el panorama es el mismo: estamos en el segundo lugar y con el oficialismo encima de nosotros. Cuánto más, cuánto menos, no importa mucho, pero es una dinámica en la que nosotros somos una opción que ofrece construir país, ofrece solucionar los problemas, somos diferentes", explicó Ramos.

Frente a esa alternativa, el también exsuperintendente de Pensiones lo que ve es una oferta de continuidad del proyecto político del presidente Rodrigo Chaves, al que le atribuyó una crisis de violencia, la incapacidad de bajar las listas de espera en los centros públicos de salud, que ni siquiera fue capaz de explicar su “Ruta de la Educación”.

A ello hay que agregarle que, hasta ahora, el candidato no ha tenido una campaña tan agresiva, en la que su rostro se posicione en vallas o en anuncios de televisión en medio de los partidos de fútbol, como sí ha sucedido con algunos de sus adversarios en la presente contienda.

Banderazo de salida

Precisamente, lo lenta o pasiva que luce la campaña verdiblanca ha generado algunas críticas. Recién el 8 de octubre pasado, fiel a su estilo, el expresidente Óscar Arias dedicó unas palabras a la situación actual de su partido, mientras justificaba su ausencia en el acto del 74 aniversario de Liberación Nacional.



El premio Nobel de la Paz llamó la atención a la dirigencia de la agrupación y les hizo ver que no pueden “caer en el conformismo” de pensar que sus candidaturas serán apoyadas “siempre y ciegamente”, sin que se les ofrezcan garantías.



"Cuando los tres Álvaros decidan finalmente iniciar la campaña deberían hacerlo como en el verso de Neruda, con una aurora enredada en cada sien, como en la canción de Víctor Heredia, sintiéndonos vivos en medio de tantos muertos, y como en el poema inolvidable de Violeta Parra, dándole gracias a la vida que nos ha dado tanto", escribió el exmandatario en una carta que colgó en sus redes sociales.



Respecto a ese mensaje, Álvaro Ramos señaló que respeta la opinión de Arias, pero enfatizó en que este no ha formado parte de la campaña y, por ende, desconoce el trabajo que ha hecho para renovar a Liberación Nacional.

Destacó así la fórmula presidencial que encabeza, la papeleta “fresca” que ofrecerá para la Asamblea Legislativa, así como la construcción de un equipo de trabajo “novedoso”.

"Para mí, campaña no es estar apareciendo en todos los medios, estar apareciendo en vallas publicitarias, no sé, yo creo que eso no es la campaña. La campaña es esa construcción del equipo para gobernar, de la propuesta que vamos a plantear al público y, ahora sí, cuando la gente está poniendo atención, que además oficialmente es apenas en estos días que el Tribunal Supremo dijo, ahora sí empieza la campaña, entonces este es el momento de empezar a comunicar: vean nuestro equipo, vean nuestras propuestas, estamos listos para gobernar, estamos listos para ganar de nuevo, voten por nosotros porque tenemos la capacidad de escuchar a las personas, de tender puentes a todo el mundo, de que genuinamente nos hemos preparado para solucionarle los problemas a todos ustedes los costarricenses", señaló el economista de profesión.

Pero esa parte más superficial de la contienda, adelantó Ramos, empezará a verse desde este viernes, cuando el aspirante salga de gira por San Carlos, Upala, Los Chiles, Guatuso.

Esta visita busca dar seguimiento a encuentros previos con sectores, en un esfuerzo por conocer las diferentes causas que tienen las comunidades.