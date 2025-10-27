Álvaro Ramos confirma negociaciones con bancos para financiar campaña 2026

El Partido Liberación Nacional (PLN) lleva adelante negociaciones con bancos para financiar la campaña de cara a las elecciones del 1.° de febrero de 2026.

Así lo confirmó el candidato Álvaro Ramos en entrevista con Teletica.com, en la cual prefirió ahorrarse detalles de tales acercamientos, como por ejemplo, con cuáles entidades financieras o la cifra que buscan.

"Nosotros seguimos en conversaciones para resolver el tema del financiamiento. Lo que sí le puedo decir es que siempre ha habido mucha más apertura para financiar un partido formal, serio como este, a pesar de algunas dificultades jurídicas que hayamos podido tener. Pero que siempre ha sido evidente que hay un camino para resolverla y estamos en eso en este momento, y entonces sí, sí vamos a tener financiamiento y sí podremos participar plenamente en la campaña", explico el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El también exsuperintendente de Pensiones garantizó que el monto que buscan será “bastante más bajo” que el que se han usado en campañas anteriores.

De igual forma, recordó que en la convención verdiblanca, su movimiento se caracterizó por ser austero; situación que planea replicar de cara a los próximos comicios.

"Me parece que el país no necesita, digamos, un exceso de gasto, un exceso de show. Lo que necesita es conocer nuestro equipo, nuestra propuesta, nuestra voluntad de solucionar los problemas", indicó el aspirante.

Precisamente, la campaña de Ramos se ha caracterizado por ser, hasta el momento, poco notoria. Tan es así que, el 8 de octubre pasado, el expresidente Óscar Arias lanzó una suerte de llamado a “los tres Álvaros”.







El premio Nobel de la Paz llamó la atención a la dirigencia de la agrupación y les hizo ver que no pueden “caer en el conformismo” de pensar que sus candidaturas serán apoyadas “siempre y ciegamente”, sin que se les ofrezcan garantías.

"Vamos a ver, el tema acá de don Óscar, es un ciudadano y como tal el derecho a emitir su opinión. Él no ha estado en la campaña, entonces no sabe qué hemos venido haciendo. El trabajo de renovar un partido es un trabajo fuerte, estimo que lo hemos hecho. Tenemos una propuesta fresca a nivel de diputados, una propuesta diferente a nivel de fórmula presidencial. Ahí ya vamos construyendo un equipo de trabajo novedoso. "Para mí, campaña no es estar apareciendo en todos los medios, estar apareciendo en vallas publicitarias. No sé, yo creo que eso no es la campaña. La campaña es esa construcción del equipo para gobernar, de la propuesta que vamos a plantear al público y ahora sí, cuando la gente está poniendo atención, que además fue hasta apenas en estos días que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dijo, ahora sí empieza la campaña; entonces este es el momento de empezar a comunicar: vean nuestro equipo, vean nuestras propuestas, estamos listos para gobernar, estamos listos para ganar de nuevo, voten por nosotros porque tenemos la capacidad de escuchar a las personas, de tender puentes a todo el mundo, de que genuinamente nos hemos preparado para solucionarle los problemas a todos ustedes los costarricenses", explicó el candidato.

Actualmente, Ramos marcha segundo en las encuestas. La más reciente medición del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) lo coloca segundo, con el 7% de la intención de voto.

Sin embargo, la alternativa liberacionista está muy lejos del 25% con el que Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), lidera las proyecciones.