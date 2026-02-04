¿Aceptará Rodrigo Chaves un puesto en el gabinete de Laura Fernández?

Rodrigo Chaves calificó como una “opción interesantísima” la posibilidad de convertirse en el ministro de la Presidencia de Laura Fernández, una vez que acabe su mandato, el 8 de mayo próximo.

La futura gobernante ha insistido en su deseo de contar con quien será su antecesor en la próxima administración.

En al menos tres ocasiones, la presidenta electa ha expresado su deseo de que el mandatario se mantenga como ministro de la Presidencia, aunque en una entrevista efectuada el lunes en Noticias Repretel, reconoció que le parece “un economista brillante” y por ello no lo descartó como titular de Hacienda.

Precisamente, Chaves incursionó en política en ese puesto, cuando fue nombrado por el entonces gobernante Carlos Alvarado, el 30 de octubre de 2019. La experiencia no le duró mucho, pues renunció al cargo el 28 de mayo de 2020.

"Veremos", señaló el presidente saliente al ser consultado sobre el ofrecimiento de Fernández.

El mandatario explicó que todo depende de los “términos de referencia” que acuerde con su sucesora. Eso sí, hizo ver que no tiene ningún problema con que recibir órdenes de quien en su momento fue su subalterna.

Chaves aseguró que ha recibido algunas “ofertas jugosas” para volver a trabajar fuera de Costa Rica, pero apuntó que las rechazó porque tiene un compromiso con el país y porque desea mantenerse en el territorio nacional “ojalá hasta morir”.