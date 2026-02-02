Laura Fernández reafirma deseo de que Rodrigo Chaves la acompañe en su gobierno

A menos de 12 horas de haber resultado electa presidenta, Laura Fernández ratificó su deseo de que Rodrigo Chaves la acompañe en su gabinete.



Si bien ya había externado su interés en que el actual mandatario fuera su ministro de la Presidencia, la politóloga de profesión volvió a insistir en ese anhelo cuando fue consultada en una entrevista, este lunes, con Noticias Repretel.



“A mí me encantaría que don Rodrigo se sume al gabinete como ministro de la Presidencia. No es una conversación que haya tenido con él por razones obvias. Acabamos de terminar la campaña y no era propio conversar esos temas en campaña.



“Sin embargo, en cuanto tenga alguna reunión con él, que espero sea muy pronto, lo vamos a conversar. Yo espero que se quede conmigo en el gabinete, porque es una persona que tiene un gran amor por el pueblo de Costa Rica. Es un economista brillante y flaco favor le haría yo al país desperdiciando el talento de una persona como don Rodrigo Chaves”, aseguró la presidenta electa.



Precisamente, por su oficio, en algún momento también se mencionó la posibilidad de que el actual gobernante fungiera como titular del Ministerio de Hacienda. De hecho, fue en ese cargo que Chaves debutó en política y en la función pública, a partir de un nombramiento anunciado el 30 de octubre de 2019 por el entonces presidente, Carlos Alvarado.



La futura mandataria destacó que, durante la actual administración, Costa Rica ha sido reconocida a nivel internacional por sus índices macroeconómicos.



“Yo supongo que es un tema también familiar, que él debe discutir y demás, pero espero que lo podamos conversar y ustedes y los costarricenses serán los primeros en enterarse”, insistió.



Pero Fernández, además, fue consultada sobre la continuidad que dará al gabinete actual. En esa línea, rechazó que vaya a darse una “renovación integra” de los actuales jerarcas.



“En el gabinete hay personas muy valiosas, a las cuales a mí me gustaría conservar. Pero a todos los cargos les haré una evaluación rigurosa de resultados, de proyectos y un alineamiento estratégico con mi estilo de trabajo.



“Si hay algún perfil bueno que desea mantenerse, porque también yo entiendo el desgaste propio de los diferentes cargos, pues enhorabuena, pero también creo que es importante renovar algunos puestos”, comentó.



Anteriormente, durante una entrevista celebrada el 17 de noviembre pasado en el espacio En Profundidad de Teletica.com, la ahora presidenta electa reveló los nombres de tres jerarcas que planea conservar. Se trata del ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, así como el de Comercio Exterior, Manuel Tovar; además de la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Yorleny León.