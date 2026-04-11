Abogados, educadores y administradores predominan entre nuevos diputados

La próxima integración de la Asamblea Legislativa se caracteriza por tener una alta diversidad profesional, pero tiene una marcada concentración en perfiles jurídicos y administrativos.

Así se extrae de una revisión de Teletica.com de los currículos de los futuros diputados, quienes entrarán en funciones el próximo 1.° de mayo. Para el análisis se utilizaron únicamente las hojas de vida disponibles en la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Los abogados —como suele suceder— serán los más dominantes, con 20 representantes, incluidos algunos de alto perfil, como el excandidato José María Villalta, el reconocido penalista y constitucionalista José Miguel Villalobos, o la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y exmagistrada suplente de la Sala Constitucional, Marta Esquivel.

A ellos puede sumarse Wilson Jiménez, quien egresó de Derecho, pero hasta el cierre de esta publicación no aparece incorporado en el Colegio de Abogados.

También se tienen nueve educadores y otras dos variaciones de ese sector, que incluyen Educación Física y Psicopedagogía. Entre ellas, resalta la exministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz (además, música).

El mundo de la administración y los negocios, de igual manera, tiene una amplia representación que incluye cinco administradores de empresas, tres empresarios y un contador.

Cinco economistas destacan entre los próximos legisladores: el exvicepresidente Stephan Brunner; el exministro de Hacienda, Nogui Acosta; el expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada (también abogado y administrador de negocios); además de Álvaro Ramírez y Ángela Aguilar (también ingeniera industrial).





Luego están dos ingenieras civiles y uno civil, una geógrafa y científica de datos, así como una microbióloga.

En las Ciencias Sociales se tienen dos politólogos, una socióloga, un psicólogo y una trabajadora social.

Por su parte, se tienen dos comunicadores. Uno de ellos es Ariel Mora (conocido en redes sociales como "Profe Ariel"), quien también es educador, mientras que la otra es Iztarú Alfaro, además cineasta.

Robert Barrantes, más conocido en internet como "Robert Jr." es productor audiovisual, pastor y coach de vida.

Pero este influencer no es el único líder religioso que integrará el próximo Congreso, pues además se tiene el caso del expresidente legislativo, Gonzalo Ramírez, y el de Kattia Mora. Estos dos últimos también son abogados.

Otros perfiles incluyen el de la ex primera dama, Claudia Dobles, quien es arquitecta y planificadora urbana; así como el del internacionalista Antonio Barzuna.

Sobresalen, a su vez, el caso de la expolicía Kathia Calvo (también educadora), además del de la líder comunal y estudiante de secundaria, Ana Ruth Esquivel.