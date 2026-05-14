Vivir más de 100 años con buena salud sí es posible y la ciencia revela qué hábitos lo hacen realidad

Llegar a los 100 años con buena calidad de vida no depende únicamente de la genética. Estudios sobre las llamadas “zonas azules”, regiones donde las personas viven más tiempo, señalan que los hábitos diarios influyen de forma directa en la longevidad.



Especialistas destacan que estas comunidades mantienen rutinas activas, vínculos sociales cercanos y una alimentación basada en vegetales, legumbres y alimentos poco procesados.



Además, suelen conservar niveles bajos de estrés y una vida con propósito, factores asociados con un mejor estado físico y emocional.



Expertos recuerdan que pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden contribuir a una vida más saludable y prolongada.



Hoy le contamos cuáles son los hábitos de las zonas azules y cómo aplicarlos en la rutina diaria.



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