¿Pagó por un servicio en línea y el vendedor desapareció? Estas son sus opciones

Sepa cómo actuar a tiempo, qué pruebas necesita guardar y qué instancias pueden ayudarle.

Por Teletica.com Redacción 23 de octubre de 2025, 9:15 AM

Cada vez son más comunes los casos en que las personas pagan por adelantado un producto o servicio… y nunca más reciben noticias. 

La abogada Angie Portella nos acompañó para explicarnos qué pasos legales puede seguir si se siente estafado, ignorado o si simplemente el vendedor “desaparece”.

Sepa cómo actuar a tiempo, qué pruebas necesita guardar y qué instancias pueden ayudarle (ver video adjunto).

