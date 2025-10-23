Estilo de Vida
¿Pagó por un servicio en línea y el vendedor desapareció? Estas son sus opciones
Sepa cómo actuar a tiempo, qué pruebas necesita guardar y qué instancias pueden ayudarle.
Cada vez son más comunes los casos en que las personas pagan por adelantado un producto o servicio… y nunca más reciben noticias.
La abogada Angie Portella nos acompañó para explicarnos qué pasos legales puede seguir si se siente estafado, ignorado o si simplemente el vendedor “desaparece”.
