Mitos y verdades del reemplazo hormonal: lo que realmente dice la evidencia

Después de más de dos décadas de estudios, debates y controversias, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció una actualización histórica en la forma en que se evalúan y regulan las terapias de reemplazo hormonal.

La decisión marca un punto de inflexión para millones de mujeres en el mundo, ya que modifica la manera en que se analizan los riesgos y beneficios de estos tratamientos, utilizados con frecuencia para aliviar síntomas asociados a la menopausia y otros desequilibrios hormonales.



El anuncio también reabre preguntas que han acompañado este tema durante años: ¿qué se creía antes sobre la terapia hormonal?, ¿qué ha demostrado realmente la ciencia?, ¿quiénes pueden beneficiarse y en qué casos no se recomienda?



Para aclarar estas dudas, la ginecóloga Michelle Wright detalla los principales mitos y explica qué respalda hoy la evidencia médica sobre la seguridad y la efectividad de este tipo de terapias (ver video adjunto en la portada).



