¿Desequilibrio hormonal? Estos alimentos pueden ayudarle a recuperar el balance

Piense en su salud como una torre de Jenga: cuando una hormona se desajusta, todo el organismo puede perder estabilidad. Así lo explicó la nutricionista Marianela Obando durante su visita al programa Buen Día, donde habló sobre la estrecha relación entre la alimentación y el equilibrio hormonal.

De acuerdo con la especialista, alimentos como la chía, la linaza y el mozote son aliados naturales que contribuyen a restaurar ese balance. Incorporarlos correctamente en la dieta permite que el cuerpo regule funciones esenciales, desde el metabolismo hasta el estado de ánimo.

En la entrevista, Obando detalla cómo y cuándo consumir estos alimentos, además de explicar por qué pueden marcar la diferencia en el bienestar diario.

