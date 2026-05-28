Claves para superar filtros automáticos en procesos de contratación

El mercado laboral es cada vez más competitivo. Muchas empresas utilizan inteligencia artificial y filtros automatizados para revisar currículums antes de una evaluación humana.



Expertos en empleabilidad señalan que pequeños errores provocan el descarte automático de una hoja de vida.



Entre las principales recomendaciones destacan incluir información clara y actualizada, utilizar palabras clave relacionadas con el puesto y evitar diseños recargados. También aconsejan destacar habilidades y experiencia concreta. El formato debe ser ordenado y fácil de leer.



Los especialistas recomiendan adaptar el currículum para cada vacante. También sugieren evitar el envío del mismo documento para todos los puestos.



En el video adjunto le contamos qué información no puede faltar en su currículum y cómo evitar filtros automáticos.



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