Cinco claves para identificar noticias falsas antes de compartirlas

Las noticias falsas se difunden con rapidez a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Compartir información sin comprobarla puede generar desinformación y afectar a personas, instituciones o comunidades.

En Buen Día conversamos con un experto en inteligencia artificial sobre herramientas prácticas para identificar contenido engañoso antes de compartirlo.

Una de las principales recomendaciones es verificar la fuente de la información. Es importante revisar quién publicó el contenido y si corresponde a un medio o institución confiable. También es necesario comparar la información con otras fuentes reconocidas o consultar sitios oficiales para confirmar los datos.

Otro punto clave es revisar las pruebas que acompañan una publicación. Los contenidos sin documentos, datos claros o referencias verificables pueden ser señales de alerta.

Las búsquedas inversas de imágenes permiten comprobar si una fotografía pertenece realmente al hecho difundido o si fue utilizada fuera de contexto.

Además, se recomienda prestar atención a publicaciones que buscan provocar miedo, enojo o urgencia. Estos recursos suelen utilizarse para impulsar que un contenido se comparta sin análisis previo.

En el video adjunto ampliamos estas recomendaciones.

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