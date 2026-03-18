Defensora de los Habitantes: "Tomamos con importancia el llamado de los atletas"

En seguimiento a la publicación de ¿Por qué atletas recurren a donaciones, rifas o ventas para competir internacionalmente?, Teletica.com conversó, este miércoles, con Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes, quien externó su preocupación sobre el tema y destacó la importancia que tienen los deportistas como abanderados del país en eventos afuera de nuestras fronteras.

Cruickshank destacó que el año anterior se realizó un evento con deportistas de diferentes disciplinas en el que se conversó de diversos temas.

"Sin lugar a dudas entendemos el valor de los atletas nacionales, la necesidad de que el Estado realmente se comprometa a apoyarlos porque finalmente ellos son las caras del Estado, del país, ante el mundo. "Tomamos con importancia este llamado que hacen de que el Estado realmente pueda asumir un compromiso para apoyarles financieramente, económicamente, para que ellos puedan desarrollar la disciplina que finalmente nos honra a nivel nacional e internacional", contó la Defensora.

​Además, otra vertiente que tocó Cruickshank es que los atletas de alto rendimiento son la cara del país ante el mundo deportivo y también frente a las nuevas generaciones, por eso la importancia del deporte y la recreación en el país.

"Este año la Defensoría lo ha dedicado a las juventudes, estamos haciendo toda una planificación estratégica alrededor de las juventudes y lo que implica, por ejemplo, el aprovechamiento de los espacios públicos, el derecho a la recreación, al deporte, todo desde el enfoque preventivo, y entonces sí, ese es uno de los temas que en efecto vamos a estar abordando también", concluyó.



Los casos más recientes

Los casos más recientes fueron el de la marchista Sharon Herrera y la taekwondista Neshy Lindo.

Herrera agradeció las colaboraciones luego de poder recaudar lo necesario para cancelar los tiquetes aéreos y así asistir a la Copa del Mundo de Marcha, que será el 12 de abril en Brasilia, Brasil.

Por su parte, Neshy para competir en el Abierto de Estados Unidos 2026, donde ganó la medalla de plata en la categoría -57 kg.﻿