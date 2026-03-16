Sharon Herrera logró recaudar fondos para competir en Copa del Mundo de Marcha en Brasil

Los ticos le cumplieron a la atleta costarricense Sharon Herrera, quien solicitó ayuda económica para poder comprar el tiquete aéreo y competir en la Copa del Mundo de Marcha, que será el 12 de abril en Brasilia, Brasil.

Segura publicó un video en sus redes sociales en los que agradeció a todos los que le ayudaron, debido a que no contaba con el dinero suficiente para asistir al evento.

"Ya oficialmente llegamos a la meta, no tengo palabras para describir lo que fue este fin de semana. Estoy muy agradecida", comentó la atleta.

En otro posteo en sus redes, Herrera había explicado que le faltaban los tiquetes aéreos que su costo rondaba entre ₡500 mil y ₡550 mil.



Herrera tiene 21 años y busca continuar con su crecimiento deportivo en este tipo de eventos.

