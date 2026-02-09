De vender tortillas a pelear por un podio internacional: la historia de una taekwondista tica

Cuando el talento se mezcla con el sacrificio, surgen historias capaces de inspirar a todo un país. Ese es el caso de Neshy Lindo, taekwondista costarricense que convirtió el esfuerzo cotidiano en el motor de su carrera deportiva.

Para financiar su participación en el Abierto de Estados Unidos 2026, Lindo vende tortillas. Con ese trabajo sostiene los gastos de entrenamientos, implementos y viajes, mientras mantiene intacta su meta de competir al más alto nivel.

Su rutina no se limita al tatami. Entre jornadas laborales y sesiones de práctica, el atleta construye su sueño paso a paso, demostrando que la constancia y la disciplina también se forjan lejos de los reflectores.

Repase, en el video adjunto, su historia.

