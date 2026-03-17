¿Por qué atletas recurren a donaciones, rifas o ventas para competir internacionalmente?

Varios atletas de alto rendimiento han solicitado una donación por SINPE, hacen rifas o venden productos para poder asistir a competencias internacionales, lo que genera la pregunta: ¿Qué pasa en el deporte costarricense y por qué sucede esto?

Los casos más recientes fueron el de la marchista Sharon Herrera y la taekwondista Neshy Lindo.

Herrera agradeció las colaboraciones luego de poder recaudar lo necesario para cancelar los tiquetes aéreos y así asistir a la Copa del Mundo de Marcha, que será el 12 de abril en Brasilia, Brasil.

Por su parte, Neshy para competir en el Abierto de Estados Unidos 2026, donde ganó la medalla de plata en la categoría -57 kg.﻿

Teletica.com buscó respuestas distintos actores del tema. Marco Brenes, Secretario General de la Federación Costarricense de Atletismo, explicó que esto tiene varias aristas: el presupuesto y la escogencia de eventos al inicio de temporada.

"Hasta ahorita, la semana pasada, cancelamos la liquidación pendiente (al Icoder), no hemos recibido dineros del Estado desde hace dos años, hemos tenido que jugar con todo eso, es o participar de esa forma de pedir ayuda a los padres donde la federación cubre la inscripción y los papás los tiquetes, o no asistir al evento, así de sencillo, si no tenemos los recursos de dónde se va a sacar", indicó Brenes.

Además, Brenes destacó que "el tema también está en los eventos que escogen los atletas".

Puntualmente, en el caso de Sharon, "el evento es una participación libre, no es clasificación por ranking, puntos o marca mínima. Los deportistas presentan una propuesta a principio de año de cuáles eventos quieren participar, nos la presentan a la federación y se hacen las gestiones para ver qué puede cubrir la Federación y en coordinación con el Comité Olímpico Nacional (CON), donde se ve qué se le puede cubrir".

Agregó que en el caso de Herrera, la Fecoa le va a cubrir el Panamericano, un evento en La Coruña, el Centroamericano de ruta (que no participó debido a una operación, según la Fecoa) y el Centroamericano de pista y campo.

"Eso es lo que nos alcanza con los recursos que tenemos, de ahí en adelante si ellos desean participar en otros eventos no queda otro remedio que buscar los recursos económicos desde otra parte, pero como federación decimos que estos son los que podemos cubrir al 100% ya sea por recursos de la federación o del CON. Lo principal es buscar los eventos de Selección Nacional y las mejores condiciones que se puedan de acuerdo con las posibilidades", añadió.

Brenes adujo que ya está el aporte económico para llevar a cinco atletas al Campeonato Mundial Sub-20.

"De momento no somos una Federación que pueda tener el recurso para autofinanciar todos los eventos o podemos llevar dos o tres atletas con todo cubierto y dejar a los otros por fuera, pero no es la idea tampoco, hay que pensar en la parte de la masificación y darle mayor oportunidad donde todos reciban una parte", concluyó.

Cerró la entrevista con que al cancelar la liquidación pendiente ante el Icoder, ya podrían recibir dineros del Estado a partir de agosto o setiembre de este año.

Por su parte, en el caso de taekwondo, Luis Peraza, asesor legal de la Federación de Taekwondo, indicó que el problema es "que el deporte de Costa Rica nunca ha sido prioridad para ningún gobierno".

"Uno podría interpretar que lo que hace falta es un presupuesto para el deporte en términos genéricos y ahí puedo hablar que el deporte de Costa Rica nunca ha sido prioridad para ningún gobierno y como no es prioridad los recursos económicos que llegan son muy escasos. Las federaciones no tienen para hacerles frente a todos los eventos, ¿A cuáles sí?, a los oficiales, los torneos por invitación de otros países normalmente es un tema muy complicado", expresó Peraza.

"Si uno se va al grano del asunto es que el deporte de aquí está dejado de la mano de Dios como decimos y lo que hacen las federaciones a penas alcanza para eventos oficiales de ciclo olímpico, Panamericanos o Mundiales", citó el abogado de la Federación.

Las autoridades.

En cuanto a Henry Núñez, presidente del Comité Olímpico Nacional (CON), dejó claro que "la responsabilidad primaria del financiamiento de los atletas en sus diferentes categorías y selecciones nacionales corresponde a cada federación deportiva nacional, como ente rector de su disciplina y responsable de la planificación y desarrollo de sus procesos competitivos".

Externó que el CON brinda un apoyo parcial a atletas de alto rendimiento que cumplen con los criterios técnicos establecidos por el equipo interdisciplinario.

"Este respaldo se otorga en función de la disponibilidad de recursos, considerando que el CON no cuenta con el financiamiento suficiente para cubrir la totalidad de las necesidades del alto rendimiento nacional".

"Las situaciones en las que algunos atletas realizan rifas, ventas u otras iniciativas de recaudación pueden responder a distintos factores. En algunos casos, estas acciones se deben a que sus respectivas federaciones no están financiando completamente su participación en determinadas competencias por diversas razones, por lo que los propios deportistas buscan alternativas para poder asistir a eventos internacionales que consideran importantes para su desarrollo deportivo", afirmó.

Por último, Donald Rojas, ministro de Deportes y director del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder), aseguró que "lo que hagan los atletas por iniciativa propia es una situación que no está en mis manos controlar".

"Recordemos que los atletas, sobre todo si son seleccionados nacionales, están respaldados por una federación deportiva, que es a la que deberían acudir en primer término. En muchas ocasiones, cuando un deportista acude al Icoder o al despacho del ministro de Deportes, luego de no contar con el respaldo económico de su federación, hemos buscado la forma de ayudarle, pero al menos en el caso de esta muchacha (Sharon Herrera), ella no se nos acercó", reveló Rojas.

También el director del Icoder aseguró que esta situación del presente de los atletas "obedece a la falta de planificación, coordinación y organización de las federaciones, porque desde el año anterior las federaciones ya deberían conocer los calendarios de competencias internacionales y comunicar al Icoder si no tienen forma de colaborar con sus atletas en todo lo que requieren.

"Ahora bien, también habría que evaluar caso por caso y determinar si efectivamente es del interés de la federación que el atleta vaya al evento que esté promoviendo ir, porque no siempre los deportistas tienen que asistir a todos los eventos que quieran", concluyó Rojas.

