¡Atención, deportistas! Pista de atletismo de Hatillo recibirá inversión de ₡204 millones

El temor a lesionarse que vivían los deportistas al entrenar en la pista Rafael Ángel Pérez ubicada en la Ciudad Deportiva de Hatillo está cerca de llegar a su fin.



La Junta Directiva Interventora del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José aprobó, en el Presupuesto Extraordinario N.° 2-2026, aprobó una inversión de ₡204 millones destinada a la reparación y a la mejora integral de su sistema de iluminación.

Ante consulta de este medio, la Junta Directiva Interventora aseguró que no es necesario aprobación del Concejo Municipal debido a que son dineros propios del Comité.

¿Por qué estas obras no se podían realizar antes?

"Durante años, el CCDR San José no pudo ejecutar mejoras profundas en esta pista debido a que la institución no contaba con un comodato formal que permitiera intervenir legalmente la infraestructura. "Sin este documento, la ley impide realizar inversiones públicas de este tipo, ya que los recursos únicamente pueden destinarse a instalaciones bajo administración o uso autorizado", indicaron desde el CCDR mediante un comunicado de prensa.

El comodato se suscribió este viernes en sesión extraordinaria de la Junta Directiva Interventora con el INVU y a partir de ahora, el CCDR San José cuenta con el respaldo jurídico necesario para ejecutar la intervención integral que esta instalación requiere desde hace mucho tiempo.



La reparación y modernización de esta estructura deportiva impactarán a miles de deportistas, entrenadores, delegaciones cantonales y estudiantes que utilizan regularmente la Ciudad Deportiva de Hatillo.



"La Junta Directiva Interventora reafirma su compromiso de recuperar, ordenar y fortalecer la infraestructura deportiva del cantón. Esta inversión es resultado del trabajo técnico, administrativo y financiero que el equipo institucional ha venido realizando para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a donde más se necesitan", añadieron en el texto.



En los próximos días se compartirá el cronograma de obras y más detalles sobre este importante proyecto.



Atletas se las ingeniaban para entrenar.

Las condiciones en las que entrenan deportistas de diferentes modalidades del atletismo dieron de qué hablar por el estado de la pista de atletismo Rafael Ángel Pérez.

Primero fueron velocistas, luego los lanzadoras de disco y ahora los saltadoras de pértiga.

Teletica.com conversó con Vielka Arias y Samantha Brown, quienes se la tuvieron que ingeniar con "mats" para poder realizar sus entrenamientos.

"Estamos haciendo un entrenamiento en que ahorita tuvimos que utilizar mats plásticos porque hay muchos huecos en la carrilera. Estamos muy agradecidas con las personas que nos brindaron estos materiales para poder seguir entrenando porque si no, no podríamos hacerlo", comentó Arias.

Por su parte, Brown recaltó: "Los huecos están gigantes, horribles, no se puede correr normal y es todo un peligro para nosotros como saltadoras ir corriendo con esto así, sin los mats no podríamos practicar".

Estos testimonios se unen al de la lanzadora de disco Kaylin Myrie Berger, quien mostró en detalle el estado del círculo de lanzamiento de disco y martillo en la pista de atletismo Rafael Ángel Pérez, en Hatillo.

El pasado 24 de febrero, Myrie conversó con Teletica.com y compartió videos y fotografías de la zona en que se entrena y se compite.

La atleta, de 19 años, es seleccionada nacional y posee el récord en lanzamiento de disco U-20.