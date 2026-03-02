Pista de atletismo en Hatillo requiere mantenimiento: "Probablemente vamos a tener que cerrar algunos meses"

La pista Rafael Ángel Pérez, en Hatillo, requiere de un trabajo de remodelación. Eso lo sabe el Comité Cantonal de Deportes y Recreación y por eso trabaja en una partida presupuestaria extraordinaria para tratar el tema.

Así lo confirmó Reynaldo Fernández, director deportivo del CCDR San José, quien incluso afirmó que la pista probablemente podría cerrarse por unos meses cuando se realicen los trabajos de mantenimiento, aunque aún no hay cronograma en firme, debido a que están con el tema del presupuesto.

"Voy a decir que la pista Rafael Ángel Pérez se deteriora porque es la pista que más se usa en este país. Es importante explicarle a la gente que la pista se mantiene abierta al público de San José para hacer atletismo y actividad física recreativa y también es centro de entrenamiento para atletas de alto rendimiento; entrenan todos los seleccionados nacionales", expresó Fernández.



Una vez explicado el porqué del deterioro, Fernández dio una buena noticia para los deportistas: "Ya la Junta Directiva en el plan presupuesto extraordinario de 2026 que se está aprobando esta semana, está haciendo una reserva de una partida presupuestaria para poder hacer una reparación completa de la pista, una sustitución de la carpeta sintética y eso va a dejar una pista nueva".

Al consultársele sobre el estado del círculo de lanzamiento de disco y martillo, indicó: "Para el atletismo de campo, efectivamente en la zona de lanzamiento hay algunos problemas; sin embargo, si lo comparas con la envergadura de la inversión que tenemos que hacer en la pista sintética, eso es lo más menudo el problema, está contemplado dentro de los trabajos de reparación, prontamente vamos a informar el cronograma de tareas de mantenimiento y de reparación de la pista, probablemente vamos a tener que cerrar algunos meses, pero todavía estamos en fase de aprobación presupuestaria y después vamos a anunciar el cronograma".

