Vea aquí cómo deportistas sortean daños en pista para entrenar salto con pértiga

"El estado en el que se encuentra el círculo es una discusión constante entre todos los lanzadores de Costa Rica y a cualquier lanzador que usted le pregunte, lo más probable es que le vaya a comentar el miedo que le causa ir a competir ahí",comentó Myrie.

La desmotivación de saber lo mucho que nos hemos esforzado y ver en la página de la federación que las competencias van a ser ahí, incluso considero que es razón por la que hay muchos atletas que no compiten. Tal vez entrenan pero no compiten".

Además, considera que las condiciones actuales pueden generar lesiones graves a los atletas, tal y como ya sucedió.

"Para realizar una técnica correcta de un giro, el pie tiene que caer justo en el centro del círculo. Por ese hueco, imposibilita que el pie gire de una manera correcta. Al intentar esquivar el centro del círculo, desestabiliza la técnica y puede crear caídas, que el disco se vaya para otros lugares y si el pie sí cae en el centro y cae en ese hueco y no puede girar de la manera correcta pero tu cuerpo sigue girando, puede crear esguinces, grado 1, grado 2 o fisuras", añadió.

Por último, describió que en la zona hay zacate creciendo dentro de un círculo que debería ser plano y de cemento para procurar no solo que los atletas no salgan heridos, sino también que den su mejor rendimiento.

¿Qué dicen las autoridades?

Teletica.com conversó sobre el estado de la instalación con Reynaldo Fernández, Director CCDR San José, y Diego Miranda, Alcalde San José, sobre este tema.

Pista de atletismo en Hatillo requiere mantenimiento: "Probablemente vamos a tener que cerrar algunos meses"



Desde el Comité de Deportes y Recreación reconocen la necesidad de remozamiento de la pista Rafael Ángel Pérez, en Hatillo.

Reynaldo Fernández, director deportivo del CCDR San José, dio a conocer que trabajan en una partida presupuestaria extraordinaria para tratar el tema.

Fernández también detalló que, probablemente, la pista podría cerrarse por unos meses cuando se realicen los trabajos de mantenimiento, aunque aún no hay cronograma en firme, debido a que están con el tema del presupuesto.

Fernández explicó a este medio el por qué el deterioro de la estructura deportiva.

"Voy a decir que la pista Rafael Ángel Pérez se deteriora porque es la pista que más se usa en este país. Es importante explicarle a la gente que la pista se mantiene abierta al público de San José para hacer atletismo y actividad física recreativa y también es centro de entrenamiento para atletas de alto rendimiento; entrenan todos los seleccionados nacionales", expresó Fernández.

Además, Fernández dio una buena noticia para los deportistas: "Ya la Junta Directiva en el plan presupuesto extraordinario de 2026 que se está aprobando esta semana, está haciendo una reserva de una partida presupuestaria para poder hacer una reparación completa de la pista, una sustitución de la carpeta sintética y eso va a dejar una pista nueva".

Al consultársele sobre el estado del círculo de lanzamiento de disco y martillo, indicó: "Para el atletismo de campo, efectivamente en la zona de lanzamiento hay algunos problemas; sin embargo, si lo comparas con la envergadura de la inversión que tenemos que hacer en la pista sintética, eso es lo más menudo el problema, está contemplado dentro de los trabajos de reparación, prontamente vamos a informar el cronograma de tareas de mantenimiento y de reparación de la pista, probablemente vamos a tener que cerrar algunos meses, pero todavía estamos en fase de aprobación presupuestaria y después vamos a anunciar el cronograma".

El terreno tiene mucho que ver

Por su parte, Diego Miranda, alcalde de San José destacó que "ayer estuvimos conversando con el INVU porque algo que nos dimos cuenta hace algún tiempo, es que el terreno en el que está esa pista es del INVU y no es de la Municipalidad de San José, cuando se invirtió se hizo a través de una figura que se llama comodato y estamos viendo si esa figura todavía está vigente para nosotros poder retomar el mantenimiento de la pista y otras instalaciones que cuando tomamos el Comité nos la encontramos en estado paupérrimo".