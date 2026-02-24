"Da miedo competir ahí": Atleta sobre estado del círculo de lanzamiento de Disco y Martillo en pista de atletismo

"El estado en el que se encuentra el círculo es una discusión constante entre todos los lanzadores de Costa Rica y a cualquier lanzador que usted le pregunte, lo más probable es que le vaya a comentar el miedo que le causa ir a competir ahí",comentó Myrie.

La desmotivación de saber lo mucho que nos hemos esforzado y ver en la página de la federación que las competencias van a ser ahí, incluso considero que es razón por la que hay muchos atletas que no compiten. Tal vez entrenan pero no compiten".

﻿ Y agregó: " La desmotivación de saber lo mucho que nos hemos esforzado y ver en la página de la federación que las competencias van a ser ahí, incluso considero que es razón por la que hay muchos atletas que no compiten. Tal vez entrenan pero no compiten".

﻿La deportista indicó que en la última competencia en el lugar solo participaron cinco lanzadores de disco en categoría abierta. Detalló que usualmente participan hasta 25 o 30.

Además, considera que las condiciones actuales pueden generar lesiones graves a los atletas, tal y como ya sucedió.

"Para realizar una técnica correcta de un giro, el pie tiene que caer justo en el centro del círculo. Por ese hueco, imposibilita que el pie gire de una manera correcta. Al intentar esquivar el centro del círculo, desestabiliza la técnica y puede crear caídas, que el disco se vaya para otros lugares y si el pie sí cae en el centro y cae en ese hueco y no puede girar de la manera correcta pero tu cuerpo sigue girando, puede crear esguinces, grado 1, grado 2 o fisuras", añadió.

También contó que "en una competencia del año pasado que fue en Hatillo, una de mis compañeras se cayó, se lesionó la muñeca y eso fue terrible, tuvo que estar con la muñeca vendada en todas las siguientes competencias".

@teleticacom La lanzadora de disco Kaylin Myrie Berger mostró detalles de cómo está el estado del círculo de lanzamiento de Disco y Martillo en pista de atletismo Rafael Ángel Pérez en Hatillo. "Causa miedo competir ahí" dijo la joven en conversación con este medio. Puede repasar la nota completa en Teletica.com. ♬ sonido original - Teletica.com

Por último, describió que en la zona hay zacate creciendo dentro de un círculo que debería ser plano y de cemento para procurar no solo que los atletas no salgan heridos, sino también que den su mejor rendimiento.

"Yo considero que no toma un gran esfuerzo ni una gran inversión económica poder hacer un círculo de cemento plano. Entonces, yo demando, yo exijo y yo considero que es necesario que haya un círculo en un buen estado, sin huecos, plano en la ciudad, en el lugar, más si se planea seguir haciendo competencias en este sitio", concluyó.



¿Qué dicen las autoridades?

Teletica.com conversó sobre el estado de la instalación con Reynaldo Fernández, Director CCDR San José, y Diego Miranda, Alcalde San José, sobre este tema.

"Voy a decir que la pista Rafael Ángel Pérez se deteriora porque es la pista que más se usa en este país. Es importante explicarle a la gente que la pista se mantiene abierta al público de San José para hacer atletismo y actividad física recreativa y también es centro de entrenamiento para atletas de alto rendimiento; entrenan todos los seleccionados nacionales", expresó Fernández.

Una vez explicado el porqué del deterioro, Fernández dio una buena noticia para los deportistas: "Ya la Junta Directiva en el plan presupuesto extraordinario de 2026 que se está aprobando esta semana, está haciendo una reserva de una partida presupuestaria para poder hacer una reparación completa de la pista, una sustitución de la carpeta sintética y eso va a dejar una pista nueva".

Específicamente sobre el círculo de lanzamiento de disco y martillo, indicó: "Para el atletismo de campo, efectivamente en la zona de lanzamiento hay algunos problemas; sin embargo, si lo comparas con la envergadura de la inversión que tenemos que hacer en la pista sintética, eso es lo más menudo el problema, está contemplado dentro de los trabajos de reparación, prontamente vamos a informar el cronograma de tareas de mantenimiento y de reparación de la pista, probablemente vamos a tener que cerrar algunos meses".

Por su parte, Diego Miranda, alcalde de San José destacó que "ayer estuvimos conversando con el INVU porque algo que nos dimos cuenta hace algún tiempo, es que el terreno en el que está esa pista es del INVU y no es de la Municipalidad de San José, cuando se invirtió se hizo a través de una figura que se llama comodato y estamos viendo si esa figura todavía está vigente para nosotros poder retomar el mantenimiento de la pista y otras instalaciones que cuando tomamos el Comité nos la encontramos en estado paupérrimo".