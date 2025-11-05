Vinagre de manzana: un aliado económico con grandes beneficios

En los últimos años, el vinagre de manzana ha pasado de ser un ingrediente de cocina a convertirse en un producto estrella dentro de los hábitos de bienestar.



Sus propiedades digestivas, antioxidantes y desintoxicantes lo han hecho ganar popularidad, y lo mejor: a un precio accesible para todos los bolsillos (ver video adjunto).



En Buen Día, la nutricionista Melania Cevo nos explicó por qué este ingrediente puede ser un gran aliado para su salud y nos compartió cinco preparaciones prácticas para aprovecharlo al máximo en casa.



