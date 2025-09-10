Superalimentos ticos: tesoros nutricionales escondidos en nuestra tierra

Costa Rica no solo es conocida por su biodiversidad y su gente amable, sino también por los "superalimentos" que se cultivan en sus tierras.



Según una reciente investigación de la Universidad de Costa Rica, frutas y vegetales como el cas, la guayaba y hasta las semillas del ayote poseen propiedades nutricionales excepcionales que pueden potenciar nuestra salud.



La nutricionista Susan Láscarez nos acompañó hoy en la casa de Buen Día para hablarnos sobre cómo estos alimentos impactan nuestro bienestar y cómo integrarlos de manera sencilla en nuestra dieta diaria. Repase la entrevista completa en el video que está en la portada.

