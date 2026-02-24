"Shots" naturales: ¿moda saludable o aliados reales?

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para fortalecer su salud sin salir de casa. Entre las tendencias que han ganado popularidad destacan los llamados “shots naturales”, que son pequeños concentrados de frutas, raíces y especias que prometen aportar energía, reforzar el sistema inmunológico y mejorar el bienestar general en tan solo unos sorbos.

Pero, ¿realmente funcionan? ¿Se preparan de cualquier manera o requieren proporciones específicas para aprovechar sus nutrientes? (ver video adjunto en la portada).

Hoy en Buen Día conversamos con la nutricionista Nathalie Solera, quien explica qué hay detrás de esta tendencia y enseña a preparar tres shots infaltables que usted puede hacer en casa de forma sencilla, segura y respaldada por criterios profesionales. Una guía práctica para incorporar salud en pequeñas dosis diarias.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.