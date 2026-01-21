Semillas mixtas: una forma sencilla de mejorar su alimentación diaria

Incorporar semillas mixtas en su alimentación diaria puede ser una estrategia sencilla y efectiva para mejorar su salud y promover un estilo de vida más equilibrado. Opciones como almendras, maní, marañón o macadamia aportan energía, grasas saludables, proteína vegetal, fibra y minerales esenciales.

Estos alimentos contribuyen a una mejor digestión, ayudan a cuidar el corazón y favorecen la sensación de saciedad por más tiempo, lo que resulta clave para mantener hábitos saludables. En Buen Día, la nutricionista Leslie Paola le explica cómo preparar mezclas prácticas y balanceadas para incluir semillas en su rutina diaria.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.