Estilo de Vida
Semillas mixtas: una forma sencilla de mejorar su alimentación diaria
Una nutricionista explica cómo preparar mezclas prácticas para incorporarlas fácilmente en la rutina diaria.
Incorporar semillas mixtas en su alimentación diaria puede ser una estrategia sencilla y efectiva para mejorar su salud y promover un estilo de vida más equilibrado. Opciones como almendras, maní, marañón o macadamia aportan energía, grasas saludables, proteína vegetal, fibra y minerales esenciales.
Estos alimentos contribuyen a una mejor digestión, ayudan a cuidar el corazón y favorecen la sensación de saciedad por más tiempo, lo que resulta clave para mantener hábitos saludables. En Buen Día, la nutricionista Leslie Paola le explica cómo preparar mezclas prácticas y balanceadas para incluir semillas en su rutina diaria.
