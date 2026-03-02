Nutrición y metabolismo: aliados naturales para su tiroides

La tiroides cumple una función esencial en su cuerpo: controla el metabolismo, regula la energía, influye en el peso e incluso en el estado de ánimo. Por eso, además del tratamiento médico indicado, la alimentación juega un papel clave en su buen funcionamiento.

Existen superalimentos que aportan nutrientes fundamentales para apoyar la salud tiroidea y contribuir al equilibrio hormonal. Incorporarlos de manera adecuada puede marcar una diferencia significativa en su bienestar diario (ver video adjunto).

En Buen Día, la doctora especialista en metabolismo Maureen Vindas nos presentó cuáles son estos aliados nutricionales y cómo integrarlos inteligentemente en su dieta. Si usted desea cuidar su tiroides desde la cocina, esta conversación le interesa.



